新生代電影女神王淨　掀鄰家女孩穿搭風

最近一部電影《關於我和鬼變成家人的那件事》上映之後獲得好評不斷，除了電影之中探討LGBTQ話題令人感到深刻之外，許光漢、林柏宏等電影主演的表現亮眼，而電影女主角王淨以清新不造作的演技圈粉無數。她私下的穿搭也非常自然，以鄰家女孩的裝扮直接成為「男神收割機」，不露胸賣弄性感就可以吸引大家的魅力，各位女孩們不妨參考一下！

「下衣失蹤」穿搭

前幾年有一陣子流行過的「下衣失蹤」的穿搭方式，現在又捲土重來。這種穿搭方式是上身穿一件Oversized的上衣，下身搭配一條短褲或短裙，讓上衣長到蓋過下身的單品，若隱若現，就像是沒有穿下半身的服飾一樣。這種穿搭方式非常清涼且隨性，因為寬鬆的長T恤給人一種自然放鬆的感覺，王淨偏好穿上灰白淺色系帶有一些圖案的寬鬆T恤，來作為下衣失蹤穿搭的上身單品。

露背上衣展現小性感

想在穿搭上玩更多花樣，卻擔心自己的身材不夠好，限制太多。大家可以參考王淨挑選露背或露肩的上衣，不暴露卻有特別設計感的穿搭。而且背部不會露出太多肉，而露出單肩的衣服從視覺上也比露兩個肩膀看起來更顯瘦，有一種小性感卻又甜美的感覺。

「上短下長」露腰穿搭

王淨雖然沒有超模比例，卻會善用自己的好身材比例的優勢。選用的服裝單品符合短上衣搭配高腰長褲的原則。而且短上衣挑選較為緊身，下身的長褲偏寬鬆，都是直筒褲或闊腿褲剪裁。有時王淨還會露出腰部，利用纖細腰部的優勢，露出高腰線的設計讓腿看起來比原來的比例更長。