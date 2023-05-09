《車貞淑醫生》爆冷跑出！醫療劇情誤導觀眾捱轟

韓星嚴正花孭飛的JTBC熱播劇《車貞淑醫生》走喜劇路線，她與飾演偷情丈夫的金炳哲鬧出不少笑料，收視節節攀升，由首播4.937%狂漲至第8集16.181%，成為近期爆冷跑出的最Hit韓劇，同步於串流平台上架，打入全球17個國家及地區最高收看電視劇Top 10。《車》劇登上JTBC史上最高收視韓劇第5位，目前還餘下8集，有望躋身四強！

不過，日前播出的第7集卻惹起爭議，一名患有克隆氏症（ Crohn's Disease ）的年輕男患者在肛門重建手術失敗後感絕望，寫下遺書試圖輕生，幸而被嚴正花飾演的車貞淑醫生開導，加上女友支持而重獲生存的勇氣。不過，女友父母卻因他這個病而嫌棄兼羞辱他：「有這種病怎能瞞着我們結婚？你是要毀了我女兒的一生嗎？」又指這個病會遺傳給下一代，着他放棄這段婚姻。事後大批觀眾在電視台官網留言炮轟內容誤導觀眾，澄清這個病不會遺傳，直斥劇集內容嚴重歧視患有這種病的患者及家人，對他們造成傷害，紛紛要求官方道歉、更正及刪除爭議內容，廣播通信審議委員會亦接獲多達43宗投訴，電視台則回應稱正在確認中。

克隆氏症是慢性腸道炎的一種，即腸道無明顯原因下慢性發炎和潰瘍，以男性患者居多，發病高峰期更是20至30歲的壯年。