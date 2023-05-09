精選人氣自助餐　和媽咪擦餐勁

請媽咪食飯，最緊要投其所好，唔知她們的飲食喜好？無問題，可以任揀任食的自助餐或早午餐，肯定能滿足她們的要求，無論是豐富的海鮮、滋味的肉類、琳琅滿目的甜品外，還有特別為媽咪設計的節日主題美食，相信會令媽咪胃口大開。

豐盛自助餐

靈芝蟲草補身

主婦及媽咪的工作可謂全年無休，長時間很易積勞成疾，在飲食上就要小心和養生。銅鑼灣柏檸酒店自助餐廳PLAYT在現時至5月14日和維特健靈合作，推出靈芝蟲草滋養美食盛宴。菜式包括有慢煮2小時的藥膳蟲草低溫浸雞、金湯靈芝扣原隻海參、百合蓮子淮山花膠靈芝燉烏雞湯和意式朱古力雪糕配五色靈芝萃取精華等。於5月13日或14日惠顧自助晚餐，餐廳會為每位在場的媽媽送上品牌野生五色靈芝及加強配方知音蟲草，為她們強健體魄。

滋潤燕窩甜品

燕窩一向被喻為美顏珍品，香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse於5月推出地中海主題自助餐，大家除可品嘗原條塞拉諾火腿及伊比利火腿，無限暢飲Sangria外，在現時至5月14日還會和白蘭氏合作，推出無糖燕窩入饌的燕窩葡撻和用冰糖燕窩製作的燕窩椰子布甸，在5月12日至14日享用自助午餐或晚餐，有機會得到燕窩母親節限定套餐。現時至5月14日享用自助餐的食客有獎遊戲，有機會得到台北君悅酒店送出的2晚住宿禮遇。

早鳥75折

來到母親節，每間餐廳都會特別為媽媽「加料」，富豪九龍酒店現正推出亞洲風味自助午餐和意‧泰饕宴自助晚餐，來到5月13日及14日會有不同的驚喜，自助午餐會加添烤美國牛肉、威靈頓三文魚、燒腩仔、皮片鴨及特色燒烤等，每位母親更可獲贈汁煮鮑魚花菇及心型慕絲蛋糕。晚餐則包括龍蝦冷熱美饌、烤美國帶骨肉眼、威靈頓三文魚、燒腩仔、皮片鴨、鴨肝及特色燒烤等，每位母親可獲贈1份汁煮鮑魚花膠及心形慕絲蛋糕，以及即影即有相1張作為留念。於5月10日前以電話或Whatsapp預訂，可享早鳥75折優惠。

海鮮盛宴

清新鮮味的海鮮，一向很有人氣。The Mira Hong Kong自助餐廳YAMM於5月13日至14日推出的自助晚餐，就有無限供應的原條雜錦魚刺身、香口焗蠔、烚波士頓龍蝦配不同醬汁，惹味的燒和牛蟹內卷、海膽鰻魚海鮮迷你蛋包飯，以及燒美國帶骨肉眼和15款緻甜品。至於早午餐則有冰鎮龍蝦，松葉蟹腳、火燄粉紅岩鹽吞拿魚腩壽司外，還有特別為母親而設的香烤皇蟹腳及三文魚籽和牛溫泉蛋，如果是海鮮控就識揀喇！

惹味東南亞

東南亞的菜式香濃惹味，今人胃口大開。黃竹坑I-O-N於5月13日至14日的東南亞主題自助餐，特別加入限定雜錦刺身丼、馬來西亞銀針、百花釀蟹鉗，每位客人還有松茸元貝燉雞 和燕窩椰子焦糖布丁。觀塘分店則在這2日加添日本鮑魚配清酒果凍、海味燕窩湯、蒜茸粉絲蒸扇貝、蜜糖芥末烤雞肉卷和木瓜雪耳桃膠露等養顏美食，至於中環分店提供半自助餐加主菜，每枱會有冰鎮海鮮拼盤，主菜有招牌香辣蝦鮮意粉、叉燒醬烤鱈魚、慢烤雞肉卷或烤澳洲和牛等，任君選擇。

精緻早午餐

喜歡雞尾酒的媽咪必試

好多媽咪都抗拒烈酒，卻喜歡散發果香或酸甜滋味的雞尾酒，燒烤酒吧Maka Hiki今個母親節、5月13及14日帶來全新母親節專屬早午餐套餐及限定雞尾酒Maka Hiki Lini。早午餐供應多款餐廳招牌菜，包括「海盜之國」塞舌爾乾咖喱大蝦、蕉葉紅鯛魚、鷹嘴豆紅咖喱配印度薄餅、椰子香蕉船等，還可以品嘗全新的期間限定雞尾酒Maka Hiki Lini，以氣酒酒為基調，配上柚子、菠蘿菜泥和薄荷調混而成，清新香甜，風味獨特。餐廳設有室內用餐區及露台，特設兒童遊樂區以及逢周日舉辦的免費兒童面部彩繪活動，大小朋友都可以盡興，甚至可以帶毛孩於露台用餐，盡情吃喝玩樂。

以香檳乾杯

若想和母親大擦一頓後再去行街或去玩，出發前享用分量十足的早午餐是個好選擇。香港喜來登酒店蠔酒吧於5月14日推出周日香檳早午餐，當日除有即開時令生蝦和各款海鮮，還有各款菜式和甜品包括如香煎西班牙伊比利亞黑毛豬、香煎比目魚、牛肝菌意大利雲吞等 ，客人可邊享用指定的香檳作配搭，子女亦可乘機和母親乾杯。當日每位母親可獲心形茉莉茶白桃慕絲蛋糕，相信媽咪必定甜在心。

抵食之選

適逢假日，不妨為母親安排不同的活動，東涌香港銀樾美憬閣精選酒店The Enclave將於 5 月 14 日推出母親節早午餐 ，菜式包括即切肉眼扒和烤肉、即燒羊扒、大蝦和香腸，另外還有沙律及烤蔬菜吧、冷盤凍肉和芝士，甜品是特別為母親而設的法式士多啤梨蛋糕Fraisier，加指定價錢可無限暢飲Prosecco調配的雞尾酒、朱古力馬天尼雞尾酒、粉紅葡萄酒及啤酒，相當有度假感覺。

歎美食贏巨獎

為隆重其事，尖東唯港薈特別於母親節當日，在 Silverbox 宴會廳推出自助早午餐，當中包括The Market的招牌菜和多款燕窩美饌，包括海鮮冷盤、蟲草花鮑魚雞湯、海鮮濃湯、星洲喇沙，泰式冬陰功海鮮湯、泰式船麵或泰式生蝦配辣汁等等。熱食有人參雞、清蒸沙巴龍躉、琵琶鴨或避風塘海鮮，甜品當然少不了燕窩香杧熱情果奶凍、燕窩士多啤梨蒟蒻啫喱、榴槤斑蘭蛋卷，榴槤芝士撻及榴槤奶凍等，客人可享飲無限量紅酒、白酒及氣酒酒，而且當日還會有不同的活動環節，客人有機會獲得如天外天片皮鴨晚市套餐、GREEN的「La Maison du Chocolat法國風情」下午茶或The Market 2人自助午餐等獎品。GREEN於5月13日及14日推出半自助早午餐，特別推出椰汁冰花燉燕窩作節日甜品，讓媽媽由內靚到外。

印度風味

除了東南亞和西餐，還有其他選擇，尖沙咀爵樂印度餐廳於早前請來名廚Sanjeev Kapoor設計 50周年的慶金禧嘗味菜單 ，亦會於５月14日推出主題自助早午餐，當中包括有素菜餡角、羊肉串、香茅烤雞肉、印度羊肉飯、魚肉咖喱和杧果牛油雞等，配米飯或沙律等，相當豐富。想試試印度風味，就要把機今次機會。

嘗意菜送玫瑰

滿滿度假風情的意大利菜，最適合和朋友分享，LucAle推出的無限暢飲周末意式早2午餐，菜式包括精選意式風乾火腿肉腸拼盤、風乾24個月帕爾馬火腿配布拉塔芝士及新鮮水牛芝士，限定的Pizzetta以意式香草麵包和薄餅結合，口感與別不同。精選沙律有意大利章魚沙律、新鮮紅菜頭沙律，甜品有自家製意式提拉米蘇或意式檸檬忌廉配朱古力和士多啤梨，早午餐配有2小時無限暢飲，客人更可升級歎指定香。當日每位母親會獲贈紅玫瑰，更加開心。