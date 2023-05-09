東冲有料到：曼谷夜市回來了

CentralPlaza Grand Rama 9後方的Jodd Fairs夜市，其旁邊空置的停車場最近成為了夜市的一部分，並成了本地客及旅客的新焦點。（胡慧冲提供）

正所謂世事難料，一日未到終點也未知輸贏。

話說疫情之前曼谷Ratchada 路之上就有一個甚具人氣的火車夜市，疫情前是不少遊客的到訪熱點，但疫情期間因為旅客激減及各種理由，這個夜市便結業收場。當大家以為其老闆已經生意失敗之際，原來又柳暗花明又一村。

剛過去的兩個星期，經營火車夜市的這位老細便相繼有兩個夜市開幕。話說這位仁兄於疫情期間在CentralPlaza Grand Rama 9後方開設了一個Jodd Fairs夜市，受到本地客及遊客的歡迎，而在這個夜市旁邊有個空置的停車場剛在上星期也成為了這個夜市的另一部分，採訪之日人山人海、眼見很多遊客都來捧場，實在成功！

此外在翟道翟一邊曾經有個荒廢了的古舊遊樂場，最近亦轉型為另一個Jodd Fairs夜市（因為夜市保留了昔日遊樂場留下來的古堡，所以暫稱之為古堡夜市）於是一下子多了兩個新夜市讓大家到訪！

據聞CentralPlaza Grand Rama 9後方的Jodd Fairs夜市因地主收地問題，經營至年底便會結業，但這位老細的公司會在附近地段興建一個室內及戶外兼備的跳蚤市場，相信屆時規模肯定會比現在的夜市來得震撼。

看到這些動作，就知道儘管經歷了疫情的高低起伏，這位夜市之父依然屹立不倒，他們的生意並沒有受到疫情影響，反而愈做愈大、愈做愈好！

他的事迹可謂十分勵志，鼓勵大家未到終點也勝負難料。

從遊客角度出發，有兩個新夜市可以觀光血拼當然值得高興；兩個夜市人流旺盛，有大批本地客亦有遊客光顧，這陣子若前往曼谷旅遊的話，值得去逛逛。

胡慧冲