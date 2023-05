藝人陳豪(Moses)同陳茵媺(Aimee)一向都係圈中嘅模範夫妻,2013年結婚並共育有3名囝女,組成幸福5口之家,如今邁入結婚十周年嘅二人,感情仍然似漆如膠,相當Sweet。

昨日(8日)陳茵媺就搣甩3個囝女,並喺社交網晒出孖住老公陳豪慶祝結婚十周年嘅靚相,撐枱腳食西餐,悠閒享受二人世界:「Been so long since we last had a lunch date together...we chatted so much we were late picking up the boys.(自從我哋上次一齊午餐約會後,好似隔咗好耐......我哋傾咗好多嘢,傾到遲到接囝囝們。)」而素顏出鏡嘅陳茵媺雖然歲月嘅痕迹出晒嚟,不好白滑嘅好肌膚則被網友激讚「自然美女」。