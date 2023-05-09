精緻花花蛋糕　延續媽媽的花樣年華

在成為媽咪之前，她們也有精彩的花漾年華，成為媽咪後日夜無休，照顧子女無微不至。在母親節，不妨為她們送上一個精緻的花藝蛋糕，無論是選用花卉作裝飾，又或以花入饌，都可讓媽媽回想起昔日美好時光。

花團錦簇

花香和果香一向是最佳配搭，Simply Pleasure在5月以滋養為題，配搭水果和花朵創作出多款全新的母親節蛋糕，Nourish是菠蘿紅茶鐵觀音雪芳蛋糕伴康乃馨永生花球，菠蘿紅茶果凍杏鐵觀音雪芳蛋糕配康乃馨，傳統而美味。Nurture是藍莓芝士蛋糕伴手工粉紅朱古力玫瑰花、Raise是釋迦果荔枝熱情果菠蘿海綿蛋糕，至於Lady Ume是宇治抹茶梅酒白朱古力黑糖蛋糕，最適合熱情外向的媽媽，5月9日前預訂，還可享早鳥優惠。（4日前預訂）

純真山茶花

以前母親節，很多人都會送康乃馨，其實還有很多花朵適合送贈。La Famille在今個母親節以純真和純潔的山茶花作靈感，推出Blooming Love 柚子花香戚風蛋糕。柚子戚風蛋糕配希臘乳酪鮮忌廉和慕絲，表面有盛開的手工朱古力山茶花，令人着迷。客人於網上預訂，可享95折優惠。（3日前預訂）

花香茶香

吃甜品後來一杯茶湯，清新又消滯。Tea WG在今個母親節推出玫瑰芬香紅茶茶香樹莓蛋糕，杏仁餅底上放滿樹莓慕絲和玫瑰芬香紅茶茶香慕絲，內裏還有朱古力碎，表面配有新鮮士多啤梨，芳香又美味。（2日前預訂）

多重口感

吃蛋糕，除要有幼滑的忌廉，食材配搭同樣重要。甜品店Pâtisserie Jane今年就有限定的紫薯士多啤梨蛋糕，士多啤梨薄脆上是紫薯戚風蛋糕、原粒士多啤梨、Mascarpone慕絲和士多啤梨意大利奶凍，表面是蜜桃色玫瑰裝飾，切開後見層層配搭，香滑而有口感。由現時至5月14日前訂購母親節蛋糕或其他6吋以上的原個蛋糕，可享限時免運費優惠。（2日前預訂）

唯美花藝

無論何時何地，收花總是令人高興，這個5月蛋糕精品店Vive Cake Boutique推出限定的花藝蛋糕系列，嫣紅色的As Sweet As Mama，表面朱古力繪畫女神姿態，配橙粉色花藝打造的髮飾，散發陣陣女人味。Love You Bunches以花盒作設計，表面是滿滿的花朵，令人心花怒放。（3日前預訂）

芳香鮮花

很多蛋糕都以朱古力或忌廉唧出花朵，用上真花更立體，Italian Tomato推出3款結合鮮花作主題的母親節蛋糕，士多啤梨白桃忌廉蛋糕表面放上食用紅玫瑰，散發自然的花香，再加上士多啤梨餡和白桃片，又加添清甜果香。開心果櫻花覆盆子蛋糕內有覆子和櫻花麻糬忌廉，蛋糕之間有開心果忌廉和覆盆子，表面是酸甜覆分芓和食用玫瑰。至於栗子黑糖麻糬蛋糕，表面鋪滿栗子粒、栗子忌廉、無花果等，再插上節日花飾，煙韌香甜。由現時至5月12日於網店訂購，即可減HK$30。（2日前預訂）

玫瑰人生

熱情如火的玫瑰，不止送給情人，也可送俾媽媽。日法甜品品牌Kiyoka，由現時至5月14日期間推出2款母親節限定甜點，玫瑰荔枝蛋卷以糖漬荔枝肉作餡料，表面是玫瑰花味忌廉、食用玫瑰花、覆盆子和粉紅色朱古力作裝飾，入口芳香清新。另一款玫瑰西柚撻，以玫瑰忌廉唧出朵朵盛開的玫瑰，內裏是西柚玫瑰醬，微酸西柚提升了玫瑰忌廉的香甜，更似為母親送上一束玫瑰花。（2日前預訂）