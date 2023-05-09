細貓男女通吃　鍾舒祺恨早婚嫁唔到畀佢

歌手應智越（細貓）在音樂劇中飾演萬人迷，鍾舒祺（Sukie）與其他對手上演細貓爭奪戰，笑言可能是「小四」或「小五」，細貓稱劇中他男女通吃，艷福無邊，好大挑戰，可能導製編劇知道他現實中好缺乏，問到現實是否男女通吃？他說：「色字頭上一把刀，做好工作先，（鍾意男仔還是女仔多？）鍾意女仔多啲，唔係，梗係鍾意女仔，男仔友情都係愛嘅！（試過男仔向你示愛？）冇呀！」Sukie坦言好鍾意細貓，笑言後悔太早結婚，講笑是Auntie，她說：「如果第時生個仔長大好似細貓就好，令人好開心，好歡樂。（有生仔計劃？）冇計劃，不過子宮年期增長，再唔生搞唔掂。」他們表示合作期間經常爆肚，成為互相的開心果。

另外，提到細貓早前孖鄭裕玲（嘟嘟）拍旅遊節目，感到好開心，一向覺得嘟嘟至高無上，相處下來原來好開心，大家無所不談及冇壓力，反而自己第一次拍綜藝節目，自己給自己壓力。在節目中，他和嘟姐還跳BLACK PINK Jisoo首《Flower》舞蹈，細貓讚嘟嘟勤力，拍攝前不停練舞，對自己好嚴格，爆身邊男仔朋友問他可否約到嘟嘟做Gym，問是否好多男仔朋友都想見嘟嘟？他說：「因為我成日chur人做Gym，但嘟嘟係自動自覺做，所以點解佢Keep得咁好係有原因。」

太極成員雷有輝（Patrick）都有現身綵排，Patrick已排練到9成熟，但自認記性差，覺得背台詞最難，又不像拍微電影和劇集可以NG，自爆今次還有突破演出，將表演跳舞，甚有壓力。提到《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）多謝他幫手才能夠令他起死回生，他表示是做應該做的事，替他揀合適的歌，他笑言要多謝周吉佩才真，還請了吉吉吃日本菜。