Audi Q8 e-tron車系　接棒抵港

Audi旗艦級電動SUV車系Q8 e-tron(前稱e-tron)，日前以小改款姿態抵港。

輸港的有Q8 e-tron 50 quattro(下簡：95kW細電版)和Q8 e-tron 55 quattro(下簡：114kW大電版)，另Sportback車型Q8 Sportback 55 e-tron quattro(下簡：114kW大電版Sportback)亦同步登場。車身空氣力學大大改良，95kW細電版及114kW大電版的風阻系數從0.28Cd下降至 0.27Cd；114kW大電版Sportback的風阻系數更從0.26Cd 降至0.24Cd的特低水平。

新Q8 e-tron大大提升充電效能及增加電池容量。在增壓模式下，95kW細電版最大輸出功率為250kW(約335hp)，扭力664Nm，續航里程達491km (WLTP)。 至於114kW大電版和大電版Sportback，最大輸出功率均為300kW(約402hp)，扭力664Nm，兩者的續航力分別達582km和600km(WLTP)。於快速充電站 (HPC)，95kW細電版的最大充電功率可達150kW，從10%電量充至80%只需29分鐘；114kW大電版和大電版Sportback的最大充電功率更增至170kW，僅需31分鐘便可充電至8成。