鄧月平忽然富貴惹熱議：怕傾工作畀人殺價！

藝人鄧月平以嘉賓身份為港台《醫家搞邊科》錄影節目，早前她在社交網大晒豪宅及名牌手袋，被指忽然富貴，今天她再次澄清非富家女，只是在朋友家留影，強調平屋、貴屋都照Po：「我有Po屋企啲貓貓狗狗㗎，我唔係有錢，今日啲衫都係借，連掛牌都未除。」談及她有份投資的中醫館，用1萬8千元至10萬元招聘技師，她則指：「因為佢係專業中醫，所以價錢會貴啲。」又謂要再次澄清非富貴是擔心影響工作：「怕傾工作時畀人殺價！（怕被誤會受照顧？）都會擔心，因為呢啲新聞係好影響形象。」

而鄭丹瑞（阿旦）和曾樂彤就任節目主持，拍合照時阿旦即大叫要換主持，曾樂彤笑指因對方受不住其熱情攻勢所致，但否認不和，會繼續和阿旦拍第二季節目，又指：「旦哥唔使旨意飛起我，我都有買手信畀佢，佢送番5大包咖啡粉畀我。」談及咖啡，她曾剛到沖繩為HOY TV拍攝旅遊節目介紹咖啡，由於有很多特色又美味的咖啡，包括辣椒及苦瓜味等，一周行程每日平均飲4至5杯，結果出現手震和心跳，她自爆：「工作人員提我飲少少，但因為太好味就飲晒啲咖啡。」問到是否有艷遇？她坦言因今次偕《就是青春》的學員同行，全部都是「細路仔」，所以沒有機會結識異性。