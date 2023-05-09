何泳芍變身「美人魚」　潛入海底睇靚景

藝人何泳芍（Honey）、古天祥、李君妍、魏韵芝及葉泓聲（Gordon）主持的J2節目《潛．規則》，帶觀眾到香港潛水熱點尋幽探秘，了解屬於香港人的海洋，更會加插潛水小知識。擁有自由潛水教練牌的Honey打頭陣出場，與古天祥及香港自由潛水協會會長講解自由潛、示範自由潛水打魚及相關守則，一行人雖然最後沒有魚獲，但Honey依然保持平常心︰「打魚意義唔一定係打到魚，等嘅過程都係一種體驗。」三人還潛水抵達一處叫天池的地方，Honey一落到水便非常興奮，因為水底能見度極高，她愈潛愈開心，至少十次重複叫嚷：「好清呀」，事後Honey解釋謂︰「我諗唔到其他形容詞，真係好靚。」及後更因過分沉醉水底美景「唔肯上水」，因而遭潛水教練「投訴」，非常搞笑。

Honey受訪時笑言節目中經常被教練訓話，更搞笑自辯︰「我唔係唔聽話，我係唔想面對番上岸呢個現實咋。」談到拍攝該節目的最大得着，乃發現香港海域原來如此漂亮，一點不輸給外國的海洋︰「以前唔鍾意喺香港潛水，覺得香港啲水好濁。原來我好錯，香港喺中秋時候啲水係清過外國，而且啲divesight（潛水景點）好多都好靚，有小丑魚、珊瑚森林、甚至洞潛、沉船都有，咁細地方可以有齊咁多嘢，係好開心同好好玩。」