姐姐練體位　專攻小鮮肉

要精益求精，一定要經過長時間嘅練習先得，要練得好，當然要搵個好教練或好對手啦！所以好多日本AV女優都會特別搵小鮮肉嚟作床上特訓，貪佢哋年輕力壯又聽話，大玩多個體位都唔會投訴同腳軟，夠晒盡興！

無性不歡

由片廠犬推出嘅《爆乳女教師之胸夾淫語授業》作品中，濱邊百音外表斯文大方，但原來佢係天生好色，無性不歡嘅淫娃，最鍾意就係親近啲青靚白淨嘅小鮮肉，尤其係見到對方怕怕醜醜咁，就更加挑起佢嘅慾火，就算喺校園入面都唔理三七廿一，即刻捉住怕醜仔去保健室「短聚」，貪呢處有床又冇其他人，百音就可以盡情同對方激戰連場，滿足慾望喇！

慾望大爆發

喺Mercury出品嘅《健康巨乳人妻與年下男子不倫映像》當中，柚木日織表面上係一位形象健康，又同老公感情恩愛嘅好太太，但其實佢一直同老公嘅性生活不協調，Dry都不得了，終於有一日，佢嘅慾望要爆喇！日織喺交友網尋找目標，專門溝啲小鮮肉，然後就撩對方去開房。日織有韻味又好波，而且仲夠晒主動，搞到啲小鮮肉甘願將所以精力畀晒佢！

互生情愫

片廠Madonna製作嘅《我和我兒子的朋友已經有5年關係》，講白石茉莉奈同老公結婚多年，個仔都已經大學畢業，睇起嚟生活平淡而幸福。之但係老公因為年事已高，已經唔再同茉莉奈上床，兩夫妻嘅感情非常冷淡。不過茉莉奈仍然過得好開心，原來早喺5年前，佢結識咗囝囝嘅大學同學瑛太，兩人互生情愫，好快就搞埋一齊，呢段不倫關係一直維持至今。

簡評

好多男人都鍾意青春玉女，其實女人一樣鍾意小鮮肉，原因都係佢哋有活力又帶嚟新鮮感。而今日為大家介紹嘅「年下男系列」，就講述大姐姐點解咁鍾意勾引小鮮肉上床喇！當中本仙最鍾意濱邊百音主演嘅《爆乳女教師之胸夾淫語授業》，原因係百音除咗大波之外，床上表現如狼似虎，令對手完全冇得還擊，繼而畀佢搞到一洩如注認真夠晒興奮同滿足！