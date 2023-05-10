星語︱林明禎透視誘惑「裸」彩　網友力推再入圍金像獎

今日係5月10日，睇是日星座運程之前，不如挑戰吓IQ題，有位女士去隆胸，醫生話隆兩邊要一萬蚊。女士嫌貴決定只隆一邊，你估醫生收佢幾錢？想知答案就要睇《星語》喇！入正題先，今日嘅幸運星係雙子座，雙子座嘅朋友運氣勝人一籌，學識感恩，心情會更加好。馬來西亞女神林明禎就係雙子座，早前出席香港電影金像獎嗰陣，仲竟然半「裸」上陣！望真啲其實係條低胸裙用咗裸色兼透視設計啫，但都令雙峰若隱若現引死人。明禎BB公開多謝金像獎，話今次以入圍者嘅身份行紅地氈嘅感受完全唔同，仲話好感恩！網友都話今次真係要多謝金像獎，如果唔係都冇咁多嘢睇，仲話希望下年明禎繼續入圍，繼續挑戰性感底線。

射手座嘅朋友工作得到發揮空間，可以做出超乎想像嘅佳績。射手座嘅鄧月平早前同樣喺金像獎出盡「峰」頭，以開到落肚臍嘅大Deep V，真空上陣大晒八字波，令網友噴晒鼻血，甚至話「淨係睇佢都值」！而為大會社交平台擔任主持嘅鄧月平都話獲益良多，話時話佢真係幾多才多藝，又唱歌又演戲又做主持，依家又有空間畀佢發揮，嚟緊一定有更多驚喜畀大家！