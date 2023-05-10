母親紅杏出牆！馬修麥康納希懷疑與活地是失散兄弟？

奧斯卡金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）和男星活地夏里遜（Woody Harrelson）出名老友，經常合作的他們最近就在Apple TV+新片《Brother From Another Mother》再度合作。然而，一如片名馬修都認為活地是他的「兄弟」！

馬修最近受訪時表示：「我同佢（活地）嘅經歷好似，呢啲係我哋『兄弟情』，係咪？我啲細路叫佢做活地叔叔。而佢嘅仔女就叫我馬修叔叔。」而他更表示由於樣貌太相似雙方的家人都會誤認他們：「每次睇相我哋家長都會認錯我係佢或佢係我。」他透露幾年前母親自爆早已認識活地父親之後，他們就開始對大家的關係有所懷疑：「莫非活地係母親個私生子？！」雖然懷疑是兄弟，但馬修表示他們未決定是否做DNA測試來證實關係。

而活地近日受訪時亦有提及此事，他說：「我唔知我哋係唔係親兄弟因為我哋冇做任何測試，但我可以講嘅係有好多『巧合』。」他表示馬修母親生馬修之時與他的父親有個關係，而最離奇的是馬修母親入院分娩時，馬修的父親並沒有入院陪伴，而生完馬修之後他竟然說：「呢個唔係我個仔。」令馬修與活地的關係更加撲朔迷離！