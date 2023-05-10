東方日報C1：泥鯭同「姜糖」駁火　累黃心穎中箭

男團MIRROR的人氣王姜濤日前獲頒男歌手銀獎，在台上向隊友逐一發表感言，但其心底話卻遭樂隊鼓手泥鯭爆粗嘲諷，引來疑似姜濤粉絲在網上「駁火」，反寸他借姜濤博見報，更連累翻身無望的女友黃心穎再遭人「鞭屍」！至於姜濤好兄弟Anson Lo第一時間離港避是非。

ViuTV 的《CHILL CLUB》頒獎禮已告一段落，但負評不絕，繼音響問題後，不公賽果亦引起網民討論，狠批「又一個大台的誕生」，暗寸獎項頒晒畀「自己友」。當晚樂隊RubberBand雖然有獎攞，卻未有出席，而鼓手泥鯭似乎有看直播，還邊睇邊在社交網評論，內容花生味十足，擺出一副戰鬥格勁彈頒獎禮，更不開名疑嘲諷姜濤，結果惹來「姜糖」洗版式還擊。

粉絲撐講真話

當晚泥鯭連環出Po：「唱好啲歌先做呢啲小動作啦」、「多謝說話定係『鼓勵』說話……係咪short Ｘ咗？修哥（胡楓）都講唔出口啦……」有網民留言：「神神化化」，他即回覆：「攞終身成就獎嘅精神健康狀態」、「歌迷會夾份請個writer同看護畀佢啦」，隨即引起疑似「姜糖」反擊，更拉埋其女友黃心穎落水：「同揀女人一樣冇腦，要黃心穎」，而網民和RubberBand的粉絲力撐泥鯭，指他直線抽擊只是講真話，罵戰一觸即發，兩派支持者在網上瘋狂互罵。

疑似「姜糖」對於泥鯭寸爆姜濤放狠話：「建議先語言治療」，又鬧爆泥鯭的留言尖酸刻薄：「身為前輩講啲咁嘅嘢，抵你冇運行」、「顧好自己條女先啦」，更刻意上載心穎和許志安的合照贈興！而泥鯭的粉絲不甘示弱，張貼姜濤肥到現雙下巴的照片，留言：「姜蝗子」、「姜嬸唔夠人講就拎人哋女朋友講」，泥鯭對於「姜糖」在其社交平台留下連串抨擊，昨日他得戚寫道：「與有榮焉」，反而姜濤暫時未有任何回應。

Anson Lo飛韓國避是非

而姜濤與隊友Anson Lo的粉絲經常爆出爭拗，今年再撼贏姜濤的Anson Lo奪「男金」，心情自然靚爆，懶理姜濤被泥鯭寸，昨晨飛往韓國出席品牌活動，早上7時已有半百「神徒」在機場守候偶像。戴帽的Anson Lo全黑打扮，由經理人花姐陪同下抵達離境大堂，見到粉絲即笑容滿臉兼不停揮手。問到此行有否機會見到韓國女團BLACK PINK的Jennie？他說：「未知。」之後親民地走近粉絲堆，有粉絲窩心畫了他的人像素描，他開心收下，然後隨機場工作人員入閘。

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