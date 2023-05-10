AK陳蕾爭住認懵　Ian眾望所歸做阿呆

MIRROR的副隊長Anson Kong（江𤒹生AK）、Ian（陳卓賢）和陳蕾連日來忙為本周日舉行的「拉闊音樂會」排練，但綵排時3人不忙進行《擔當3秒選》，利用道具指出三人心目中的各種「擔當人選」，率先投選的是「自拍擔當」，AK及陳蕾不約直指Ian：「我哋兩個日常好少自拍。」但Ian卻不認同，故AK又大爆Ian說：「你啱啱先出完個story（限時短片），仲扮嘢！」

說到「中二病擔當」，AK表示自己和陳蕾一樣都很喜歡看動漫，所以他們都會經常幻想自己是卡通人物、或想像在現實世界會有如卡通般的劇情發生，陳蕾也透露自己會將人生幻想成很熱血：「我已經有中二病！」至於「清潔擔當」，AK表示因為自己家裏是開公司，所以為了自己的「家業」着想，他會很注重清潔；而陳蕾則將道具指向Ian，透露她聽見有很多人說Ian很香，所以認為他很熱愛清潔。

在「大懵擔當」方面三人都爭住票選自己，陳蕾話自己算是大懵，而AK指自己小懵，至於「發呆擔當」，AK立即說：「呢個唔使數3秒！」即與陳蕾指向Ia，AK及Ian均認為陳蕾是「貪靚擔當」，AK指：「因為佢會自己編織物件，毛冷仲會襯番自己鍾意嘅色系，令到自己嘅配件更加靚！」最後，AK原本被選為「搞笑擔當」，但Ian卻說：「其實佢唔係真係好好笑。」又將道具轉向陳蕾，令AK大感無奈嘆晒氣。