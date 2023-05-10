79歲羅拔迪尼路自爆再做老竇　華裔女友為他誕下嬰孩

奧斯卡金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）雖然已79歲，但他仍然「有心有力」，他日前宣傳新片《About My Father》受訪時自爆最近又當了爸爸！

他並未有透露BB的性別，當時他在訪問中談到對子女的教養方式，他說：「對於孩子們來說，有時候是必須強硬一點，我不喜歡強行下令之類的事情，但有時你別無選擇，我想任何一位家長都會這麼想，你總是希望為孩子們做正確的事情，並盡可能相信他們好的一面，但有時你就是做不到。」主持追問他的6名子女時，他即糾正說：「其實是7個...我剛有了1個嬰孩。」據知他與第2任妻子Grace Hightower 5年前離婚後，即與曾在電影《見習冇限耆》（The Intern）中合作過，指導他耍太極的華裔太極教練Tiffany Chen拍拖，她是知名太極拳大師陳至誠的女兒，3月時迪尼路與女友到餐廳用膳時，女友亦已「見肚」，他們離開餐廳時被大批記者圍，當時他一直保護女友扶着她。

迪尼路先後結過兩次婚，與第1任前妻Diahnne Abbott育有1子1女，亦與前女友Toukie Smith育有一對雙胞胎兒子，而他更第2任前妻育有1子1女，年紀最大的女兒已51歲。