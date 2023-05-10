獻給媽媽　Mark實中醫變靚攻略

今個星期日就係母親節，大家在準備節目和禮物為媽媽慶祝之餘，不如親手為她製作一份驚喜，簡單如泡上一杯養顏茶飲，再記低中醫分享的變靚貼士，為媽媽的美出一分力，相信已經可以相當甜絲絲。

【活出好肌膚】

要維持皮膚的好狀態，與日常生活習慣、飲食息息相關，註冊中醫師劉芷寧醫師指出「過度的疲勞、飲食不固定、營養不均衡都會讓自身的胃腸功能有所下降，令體內缺乏營養，進而導致膚色暗黃。若同時經常熬夜、睡眠不足，更易導致新陳代謝變差，令皮膚出現暗沉問題。」她續說日常中保持充足睡眠，盡量在晚上11點至凌晨兩點處於入睡狀態，可有助養顏護膚，令人容光煥發。另外她又提到運動可以讓血液循環正常運作，帶動全身的養分輸送，使肌膚顯得紅潤、有彈性。

而飲食上，劉醫師就表示可以選擇一些有養顏效果的中藥及蔬果「紅棗、黑棗、玫瑰花、枸杞子等具有養肝補血、活血通絡效果的中藥可改善面部肌膚的血液循環，達致潤膚養顏的效果。而蔬果方面則可以選擇番茄、奇異果、車厘子等有助美白養顏的食物。」有宜就有忌，她續說平日應少吃濕熱之品，如蛋糕、油炸食物，同時牛肉、羊肉、內臟、鴨肉、咖啡、奶茶和凍飲等亦少吃、少飲。

【中醫推薦養顏茶飲】

最後，劉醫師亦為大家介紹了兩款養顏茶飲，做法及材料都相當簡單，不過她亦提提大家在服用中藥前，建議由醫師指導使用，針對個人體質對症下藥。

枸杞菊花茶

材料：枸杞子10克、菊花3克、龍眼肉6克

做法：把所有材料放入杯中，加入熱水，蓋上杯蓋焗5-10分鐘即可享用，可重複沖泡兩至三次或沖至味淡。

蓮子玫瑰花茶

材料：蓮子10克、玫瑰花3朵

做法：把所有材料放入杯中，加入熱水，蓋上杯蓋焗5-10分鐘即可，可重複沖泡兩至三次或沖至味淡。