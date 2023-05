英國樂壇巨星Sam Smith現正舉行世界巡迴演唱會《GLORIA the tour》,昨日他宣布展開亞洲巡迴演出,香港成為其中一站!他將於今年10月6日來港舉行演唱會。今次將會是他入行以來首度來港開騷。

除了香港之外,他亦會到大阪、橫濱、台北、首爾、馬尼拉、新加坡等地舉行亞洲巡唱。現年30歲的Sam Smith推出過多首紅遍全球的歌曲,包括《I'm not the only one》、《Too good at goodbyes》、《Writing's on the Wall》、《Stay with me》等,並獲獎無數,先後奪得過格林美獎年度歌曲、奧斯卡金像獎最佳電影原創歌曲等殊榮。

除了Sam Smith之外,英國搖滾樂隊Coldplay昨日亦宣布將於今年11月在亞洲舉行巡唱,其中他們將於11月11日到台灣高雄舉行演唱會,行程中暫時未有香港站。