「樂天女孩」籃籃鍾情肥仔夠直接

台灣中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」，6位成員日前來港造勢，抵埗當晚即約男團ERROR成員肥仔及193撐枱腳。她們對港男讚口不絕，明言如遇上合適對象，不介意發展異地戀。

「樂天女孩」成員孟潔、岱縈、籃籃、卉妮、菲菲及苡萱日前來港為足球賽事站台及表演。行程只有短短4天，她們甫下機即四出觀光，走遍銅鑼灣及尖沙咀，更一嘗坐電車滋味，當晚更與男團ERROR成員肥仔及193飯敍，可見女神魅力沒法擋！

談到肥仔及193，隊長籃籃興奮表示：「他們是我們在香港第一批認識的朋友。（如何約到飯局？）朋友的朋友，他們剛巧進來（餐廳）便一起坐。肥仔有3間餐廳，他邀請我們去食飯，我們也希望他們來台灣玩。（合照？）可惜，不知道可以啊！（喜歡與香港男生交往嗎？）可以，他們有趣及幽默，說話很直接，不像台灣男生愛轉彎抹角。」

樂宜露腰踩場

幾位女神相當為食，專訪期間追問記者有甚麼美食推介，又自爆已吃過即食麵、鴛鴦奶茶及菠蘿油。籃籃更揚言想搬來香港發展：「第一次來香港，但之前已很喜歡看港產片，喜歡周潤發及《古惑仔》電影系列，希望將來可以來辦見面會。（離開家人會不捨嗎？）不會，因為家人住台南，平日我在台北生活，應該與留港發展情況差不多。」

另外，日前她們現身足球賽期間，遇上「DJ女神」樂宜踩場，樂宜換上樂天的粉紅色制服，化身啦啦隊成員。雖然收起34C「胸器」，但仍露出螞蟻腰，加上高挑身形，成功搶鏡！