傳無綫僅簽劉芷君　郭偉亮簽XiX遺將攻樂壇？

藝人薛家燕、周吉佩、李佳及組合XiX等，昨晚（9日）齊集電視城，錄影母親節節目《我和媽咪有個約會》。近日有指無綫打算放棄原有6位成員的XiX，只跟其中的劉芷君（Aster）簽約，而餘下5位則繼續以組合形式稍後出道，跟隨「伯樂」郭偉亮（Eric Kwok）於樂壇發展！

XiX與Eric Kwok昨晚一同現身，成員Charlotte因病缺席，Vici、Crystal、 Caitlyn和Kiele受訪時表現興奮，似未因拆夥而影響心情。問到Eric Kwok是否當上XiX經理人，他故弄玄虛答：「我冇簽佢哋，今晚只係嚟支持佢哋，教佢哋點做訪問，同做佢哋嘅人生導師，不過遲啲會有好消息公布。」XiX則承認Aster已決定單飛，但她們未有打算因此將組合「改名」。另外Eric Kwok承認正為她們創作出道歌：「會係首開心嘅歌，佢哋暑假前後就會出道，會邊唱歌邊繼續學業。呢班妹妹每日只得4、5個鐘休息時間，好捱得同抵錫。」

薛家燕悉心打扮亮相，自爆近日有新加坡朋友讚她凍齡，樣子多年不變：「我同佢講想保持年輕，最緊要開心，我有𥄫靚仔，又鍾意聽情歌。」談到母親節即將到臨，她表示當日非常忙碌，其中會出席一個基層家庭活動，屆時會準備禮物派給出席者，晚上則計劃與家人食飯慶祝：「因為要就我孫仔8點瞓覺，我哋可能要5點就食飯。孫仔就快兩歲，佢好聰明，之前仲跟我整蛋榚，又開始跳十字步。（畀佢做童星？）我冇問題，梗係好，但當然要問吓佢爸爸媽媽。（幾時再做嫲嫲？）暫時未有消息，我唔想畀壓力新抱，咁佢為咗全心全意照顧個仔已經辭咗份工，係個偉大嘅媽媽，好用心教BB日文、國語同英文，教到小朋友識得待人有禮。」