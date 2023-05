迪士尼的影視串流平台Disney+新劇《西遊ABC》(American Born Chinese)將於本月底上線,今次是楊紫瓊問鼎奧斯卡金像影后之後首部作品。除了楊紫瓊之外,好拍檔最佳男配角得主關繼威及吳彥祖都有份參演。為慶祝亞裔美國人、夏威夷原住民及太平洋島民的傳統文化月,《西》日前獲邀請在白宮舉行特別放映會,美國總統拜登(Joe Biden)與一眾嘉賓一同欣賞劇集,並於活動上致辭。

拜登發言時提到關繼威童年時參演的電影《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple Of Doom),並笑說:「好遺憾,呢個係我印象中嘅你!」關繼威亦有在台上發言,他表示進入白宮的一刻忍不住落淚。關繼威亦再次分享他以越南難民身份來到美國的故事。而向來愛「集郵」的他當然不會錯過此機會與拜登自拍,事後他亦有於社交網公開照片。他留言說:「估下邊個同樣愛拍好嘅自拍照?!?!@Potus(美國總統)😜」他表示自己不能相信有機會將套劇介紹給總統。