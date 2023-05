女星湯洛雯(靚湯)計劃今年下半年與馬國明舉行婚禮,依家未嫁人先慶生,本月6日係佢36歲生日,早前佢就專登晒過「男友視角」嘅日本旅行相,雖然馬國明依家忙拍逾抽唔到身,但都無損佢靚靚心情。靚湯尋日(9日)終於分享生日蛋糕相,以及同好姊妹慶生等合照,留言寫道:「Thanks for all the surprises and beautiful cakes❤️ #lastbirthdayasamiss」。

但今次大家都冇留意佢個獨角獸公仔造型cake,或者佢素顏着睡衣拎小蛋糕許願,反而係重點關注佢個Hashtag「#lastbirthdayasamiss#(意思即作為「小姐」稱謂的最後一個生日),明顯暗暗洩露婚期,親自證實出年生日前佢已經係「馬太」,為嫁人作最後倒數!