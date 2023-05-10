【大派尷尬癌】《東張西望》容羨媛問黃耀英　冇仔生是否身體有問題

近日在TVB節目《東張西望》中，資深女主持人容羨媛，為帶出香港生育率低問題，不但提及自己已幫香港生了兩個小朋友，更直問另一位主持黃耀英，為何結婚已久也沒生仔，問他是否有問題？當黃耀英解釋香港做小朋友不容易時，容羨媛還直接截停他話：「你冇正面回應係唔係有問題喎！」還叫他去做身體檢查，弄得黃耀英超尷尬。

果然片段播出後，容羨媛立即招來網友狂轟，她被罵不懂尊重二字，又被罵那麼大年紀也沒有腦，叫她積點口德。其實派「尷尬癌」，容羨媛已不是第一次，最經典是在去年年底，在訪問《美麗戰場》的蔣家旻及李成昌時，她劈頭第一句竟然大嚷：「全城熱睇蔣家旻兩分鐘強姦戲！」弄得蔣家旻無奈答她：「其實被人強姦都唔係好好受。」這還沒完，跟着容羨媛又問李成昌，強姦了人家，大家好支持也沒人罵，問他你是否很着數，弄得李成昌「躺着也中槍」。

說話如此毫無修飾直插人家痛處，是否一個10年以上經驗主持該有的表現？但別以為容羨媛讀書少，她其實已先後修得香港理工大學建築經濟及管理學（榮譽）理學士，及香港浸會大學的傳理系碩士學位，學歷在圈中是少見的高；而在加入TVB十多年期間，她也曾客串多個劇集，有盡力表現她主持以外的能力，她甚至有自己的親子頻道，完全不是高分低能的佼佼者，只希望她收到網民批評後，日後不再口沒遮攔，隨便派「尷尬癌」了。