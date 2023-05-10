【簡潔生活學】最有誠意的母親節禮物

每逢5月，電視或網絡都有大量按摩椅、養顏補品、珠寶首飾等等廣告湧現，原因？當然是因為母親節這個重大商機，實際上，這是子女們聊表心意的好機會。

說到送禮，很多媽媽心痛子女，都不願他們破費，我也不例外，不過，最頭痛反而是禮物不合用但卻不能轉贈，例如：首飾，子女送我首飾，一來價錢貴，二來款式未必適合我個人風格，所以我會坦白告訴他們，不要送貴重禮物，簡簡單單的心意已很滿足，所以有一年，他們決定合力炮製一頓晚餐作為母親節禮物。

我當然又驚又喜，因為他們不懂煮食，最後會否變成黑暗料理？又或將廚房燒毀？實情是擔心他們切傷或燙傷。不過，細心想想，我也不能永遠做個虎媽，要給他們成長的機會，也讓自己學習放手，只要在旁協助或提點一下他們，合力完成這份「禮物」，對大家來說，都是一次難得的體驗。

送禮着重心意，但我有位朋友就收過一份「非一般心意」的母親節禮物，話說她的兒子快將到外國升學，兒子便將一件運動後索滿汗水的球衣放進密實袋作為母親節禮物，他說希望媽媽在他放假回港前，也可以聞到他的氣息。你說這份禮物是不是充滿「濃烈」的愛和心思呢？

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

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