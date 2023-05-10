Coastal Bliss House　三角別墅　層出不窮

相對於四平八穩的矩形建築，三角形結構總是予人不平凡的觀感，也使得包括「現代建築最後大師」貝聿銘在內的建築師們，嘗試在設計中融入三角元素。今次介紹的概念別墅「Coastal Bliss House」，體現三角建築的可塑性，又好像由多件巨型積木堆砌而成，流露出銳利的霸氣。

面向無敵海景

「Coastal Bliss House」由曾獲「America's Property Awards 2021~2022」的設計工作室QBO3 Arquitectos發表，構思建於中美洲國家哥斯達黎加（Costa Rica）的Nosara海岸，而為了給住客帶來愉快的生活體驗，別墅以開放式布局及落地玻璃窗，使室內空間顯得寬敞開揚，亦令多處可欣賞到無敵海景，還有助採光和通風。

結構具層次感

預計建築面積為604平方米的「Coastal Bliss House」，其最吸睛之處莫過於上層建築及泳池，兩者均為三角形，跟其他結構互相堆疊，令別墅看起來極具層次感。設計者表示，希望以混凝土、玻璃等光滑的現代建材，簡潔利落的線條，跟壯麗的海岸景觀相結合，藉此打造一個創新又時尚的度假之所。

設施一應俱全

設施方面，「Coastal Bliss House」附設寬敞戶外庭院，當中包括泳池、室外廚房和休憩區。至於室內則設有客廳、睡房、廚房、工作間、用餐區、廁所、車庫等，可滿足住客在生活上的各種需要。