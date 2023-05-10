楊明放低鐵窗陰霾　自稱已戒酒唔清楚新劇男一變男二

楊明2020年捲入醉駕事件，被控「不小心駕駛」等罪名，最終去年尾被判入獄18日。服刑後一直少有露面的他「過冷河」後今日（10日）首度出席公開活動，為主演的劇集《一舞傾城》宣傳。

楊明接受訪時時直言經過事件後，自己已經沉澱了4個月後，要重新起步投入工作，現在主要為劇集宣傳，新工作等待公司安排。講到有傳劇中戲份被刪由男一變男二？他說：「唔清楚，都冇話邊個係男一、男二都係跟劇本演。」對於可擔心劇集出街惹來負評，他則自嘲一向多負評，雖然緊張劇集反應，但不會去理會惡意批評。

楊明去年拍攝劇集時正要面對官司，劇集播出感受是否特別深？他指拍攝時沒有去想私事，不想影響角色，但承認經歷事件後成長了很多，亦花了不少時間反省，往後人生道路，日後會努力好自己。問到曾服刑可擔心被有色眼鏡標籤？，他說：「呢個都係事實，都唔會驚，都係必要嘅懲罰，經過呢個教訓，個人、人生都會轉好咗，去尋求一個正確道路。」

楊明又指已把入獄的事情放低，吸收教訓後，現在努力向前行，又認為鐵窗生涯最大得着是要珍惜現時擁有的東西，和父母相處時間。問到是否已戒酒？他說：「戒咗，好耐冇飲，出嚟之後都冇飲，但係有時喺啲宴會敬吓酒都會，但就冇出去再飲。」