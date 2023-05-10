COLLAR以7人方式繼續行落去　So Ching退出對團隊冇影響

女團COLLAR成員So Ching今日（10日）宣布退團，COLLAR所屬的MakerVille向傳媒發出通知，稱在今午3時舉行記者會宣布COLLAR新動向。COLLAR的7位成員現身，在短短24分鐘的記招中，隊長Gao表示希望大家給空間予So Ching，雖然感到不捨，但非常尊重及明白她退團的決定：「以後COLLAR會七個人行落去，希望大家繼續支持COLLAR。」至於So Ching是否因不滿公司處理男友李啟言的意外，Gao說：「關於呢方面公司已經交待晒，大家唔好作太多揣測。」問到So Ching何時作出退團決定，Gao說不記得，說這是「較早前決定」。

對於「8-1=0」的說法，成員Winka說：「係我之前想畀力量So Ching，話畀佢聽我哋之後嘅團歌，或者之後嘅新作品，好想等埋佢返嚟先做。佢依家呢個決定，我哋一定尊重接納，咁8-1=0，我哋依家歸零，重新出發。」她續說初知道So Ching退團的決定時，是不想對方內疚：「我一知呢個決定時，反而係唔想佢因為呢個決定而內疚，因為每人有權去搵自己嘅生活、幸褔同快樂。」芯齡則說：「我非常尊重佢嘅決定，唔開心一定會有，但相信佢係走最舒服嘅路，做最舒服嘅自己，希望佢有力量行落去。」Ivy So說：「佢歸隊時好開心，見佢一直努力適應，佢係好勇敢嘅女仔，希望佢生活得開開心心。雖然唔捨得，我哋都非常尊重佢嘅決定，即使換咗身份，COLLAR經歷過嘅嘢係唔會變。」

在場的經理人Wing表示So Ching要參與的作品已經全部完成：「嚟緊退出唔會有佢嘅作品。」又稱So Ching退團對COLLAR冇影響：「一直有好多計劃進行中，So Ching都唔想我哋因為呢件事而卻步。」但對於合約問題，她只說有彈性。