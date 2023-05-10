雲浩影羨慕男友打波勁　蘇皓兒擇偶首選運動型

雲浩影偕身穿露腰裝的蘇皓兒齊齊出席運動眼鏡品牌活動，兩女跟運動員學習跑步動作，活力滿瀉。剛在CHILL CLUB頒獎禮奪年度新人女歌手銀獎的雲浩影，希望提升網球水準：「唔係BB班，中班咁啦，都有同男朋友打波，佢就好勁，鍾意打網球嘅原因感覺好似喺舞台咁要拚搏，我鍾意網球員費達拿同高域，尤其費達拿有種牛勁，上陣就要衝，同埋台上好多突發嘢，要靠自己捱過，所以佢哋嘅意志力好值得學習。」問是否着短裙仔騷腿打波，她就謂：「我好密實，因為怕曬。」她亦有關心女團COLLAR突發舉行記者會公布新動向事宜，她說：「同佢哋其中幾個女仔都熟。」

而同場的蘇皓兒剛挑戰完頂峰，偕兩名男山友到台灣展開3日行山之旅，她說過程都幾辛苦，因為要全副裝備：「都成6至7kg重，行兩座山，其中一座山難度高啲，要留喺山屋過夜，凌晨兩點出發睇日出，我落山就難啲，因為好多碎石，啲男山友好勁，冇乜等我，我要追佢哋。」問到識男友是否首選愛行山，她直言：「最好啦，鍾意運動型，先咁有共同興趣，冇咁悶。」又謂暫時未接到新劇，可以趁空檔增值自己學戲劇，相信8月有劇推出，屆時要宣傳就較忙。