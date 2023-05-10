So Ching對阿Mo不離不棄　曾撰文疑對公司表達不滿

So Ching在毫無預警人宣布退出組合COLLAR。早於去年7月人氣男團MIRROR於紅館舉行演唱會，在第4場時發生嚴重事故，其男友舞蹈員阿Mo（李啟言）被台上突然墮下的巨型屏幕擊中倒地，隨即送院深切治療部留醫，情況一度危殆。當時So Ching (蘇芷晴)即趕往醫院探望，一直有在社交平台為男友打氣。意外發生至今已接近一年，她仍未離不棄對男友悉心照顧，連Mo父都曾公開讚她每天到醫院陪伴兒子，是兒子康復的精神支柱。雖然距離康復之路仍很遙遠，但So Ching依然盼望男友康復，有情有義。

去年8月，So Ching曾於社交平台撰文，表示：「舞台環境、表演者薪金以及安全。Viu低成本樣式速食嘅成功，FANS質素，為見偶像，見到意外頻生，都唔施壓叫停演唱會，全部都係今次值得關注嘅點」。疑表達對公司的不滿，無懼與公司關係破裂。因此當時曾傳出她將退團，獲大批網民支持。

So Ching及後不時分享了昔日與阿Mo跳舞的片段，曾表示：「我真係好掛住同你一齊跳舞嗰陣，冇你陪我我冇動力㗎，快啲好番！」她又曾分享過日本著名動畫《哈爾移動城堡》的一張手繪圖，圖中男主角哈爾與女主角蘇菲在他們的秘密花園現身，兩人在藍天白雲下的大草原上聚首，似是憑畫寄意希望自己想與阿Mo能像動畫中的男女主角一樣，可以一起幸福地生活下去。去年中秋節她更上載2021年與阿Mo共度中秋時的合照，表示：「上年的中秋節，原來好幸福，好好珍惜身邊的人，珍惜每一刻。」