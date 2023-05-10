諗到食咩好？母親節餐飲最後召集

星期日就是母親節，巴絲打諗到同媽咪食咩好未呢？仲未的話，就要留意今日特集，一次過介紹多間中西日韓等應節美食，一定能滿足一眾心多多又愛吃的母親大人！

酒店級餐飲

又想食中又想食西又想食日菜呢？位於港島的香港數碼港艾美酒店應該可以一站式滿足晒兩個願望。酒店有多間餐廳，好似創意粵菜食府南坊就為喜歡食摩登中菜的媽咪們於即日至5月14日準備了9道菜限定套餐（有4位及6位用），用上矜貴食材炮製出松茸花膠螺頭燉豬𦟌、紅燒關西遼參扣南非八頭湯鮑，以及三葱脆皮雞等，於酒店網上商店預訂更享9折優惠。至於日式居酒屋Umami亦在5月13及14日晚推出了7道菜母親節晚市套餐，用上日本新鮮空運食材入饌，好似高級刺身拼盤（吞拿魚腩、平目魚、油甘魚、甜蝦）、汁燒鹿兒島和牛，以及北海道海膽配三文魚籽魚生飯等；還可以額外加配精選清酒及一杯梅酒，增添節日氣氛。

喜歡和食必試

媽咪是日菜迷，那就可以同佢來一個豐盛的早午餐「暢遊」，中環時尚日式居酒屋Zuma於5月14日母親節當天推出期間限定的早午餐，供應一系列日本特色美食，包括火炙薄切和牛、火炙三文魚配紫蘇醬、岩蝦野菜天婦羅、海鹽雞翼、豬肉餃子配辣和風汁及廚師精選刺身及壽司之餘，還有多款招牌菜，好似銀鱈魚西京燒、智利鱸魚配青辣椒薑汁、蒜香牛油烤龍蝦、炭燒Ａ4宮崎和牛西冷及炭烤西班牙黑毛豬肋眼伴柚子松露汁等。餐廳亦特別炮製了新鮮士多啤梨醬紐約芝士蛋糕，綴以精巧雅致的食用花作飾，伴以多款經典甜品及時令水果，同場亦無限量供應香檳，讓一眾媽咪大快朵頤！

蟶子迷媽咪喜訊

喜歡食蟶子的媽咪福音！人氣福建餐廳莆田每年4至5月均會舉行「哆頭蟶節」，用上福建莆田產、當造又肥嫩鮮甜的哆頭蟶子入饌，炮製出9款限定菜式，堂食及到店自取可以優惠價點選兩道哆頭蟶子菜；菜式包括鐵板鹽焗蟶、九層塔海蟶煲、紅菇蟶湯及辣炒蟶子等。當中的九層塔海蟶煲是今年新推菜式，用上香氣濃郁的九層塔搭配適量調味料煲燉，讓海蟶的鮮美味道與九層塔的香氣融合在一起，味道獨特，令人回味。適逢母親節，餐廳特別推出2至10位用的母親節哆頭蟶套餐，菜式非常多，10人餐更多達10多道菜，包括白切羊肉、家鄉燜筍乾、清蒜黃花魚、辣炒小腸、鐵板鹽焗蟶等，配甜品薄荷批杷凍，非常豐盛；提早預訂套餐更可享88折優惠。

哈韓族媽媽最愛

哈韓族除了自己喜歡韓食外，今個母親節大可以帶媽咪一齊食炸雞飲啤酒！韓國人氣烤雞店Goobne Chicken為慶祝韓國5月8日的雙親子及本地的母親節，於即日至5月21日一連15日推出多個驚喜活動，更首次推出期間限定的母親節套餐（2人及4人用），菜式豐富，有招牌「無油」烤雞，從品牌7款中任選一款，另有雞蛋卷、凱撒沙律、玫瑰醬炒年糕、鐵板海鮮煎餅、炒牛肉粉絲、蜜糖BBQ芝加哥薄餅等及飲品。另外，柯打母親節套餐更可獲贈限定禮物，包括韓國品牌護膚品、免費飲品及「拍立得」照片與感謝卡，對媽咪而高，夠晒驚喜！

乘機向Mama示愛

好多人都唔敢直接向媽咪說我愛你！近年搞作多多又愛玩Gimmick的KFC就為大家想到方法「示愛」，趁母親節於5月13及14日一連兩天推出「藉著雞桶說愛你」特別企劃，在這兩天選購提定餐品，可獲贈母親節限定心意貼紙，一式兩份，一份讓大家親手裝飾雞桶；另一份配以全新紙桶讓你自製禮物紀念桶，客人仲可以帶同媽媽的合照予畫家現場繪畫，為媽媽送上驚喜祝福，乘機向媽咪說「我愛你」！