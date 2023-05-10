汽車保險多少少啱啱好：24小時路面緊急支援幫到你！

揸車趕時間但又在中途死火？有咗24小時路面支援就不用太擔心！（客戶提供）

【特約報道】城市人生活忙碌，尤其是朝早揸車趕返工的時間，分秒必爭。假如這時候一不小心遇上愛車死火，停在馬路無法前進，返工分分鐘遲大到。不過，如果車主選擇了一份較合適、貼心的汽車保險，或者可以藉着汽車保險隨時得到實在的支援！

中國平安保險(香港)有限公司的網上汽車保險提供24小時服務，讓大家可隨時隨地進行網上即時報價及投保汽車保險。所有投保條款均可於網站內查閱，最快5分鐘完成投保，投保過程無需遞交任何文件，即時批核電郵出單。

當中，中國平安網上汽車保險的指定全保計劃提供了「24小時路面緊急支援服務」，無論汽車在半夜或任何時候死火，車主如已投保相關的網上汽車保險計劃，只需致電指定服務熱線求助，即可隨時使用拖車服務。而在安全情況下，如果車主有需要更換後備輪胎，且能提供後備輪胎，則同樣在致電指定服務熱線求助後，將有專人盡快到場協助換胎。如車主不時會用上這些服務，上述提及的中國平安網上汽車保險計劃或者會是一種好選擇。想了解更多詳情，就立即睇片《多少少啱啱好EP1：On Call 24 小時》啦！

與此同時，中國平安網上汽車保險的指定全保計劃除了提供「24小時路面緊急支援服務」，亦附有「車匙延伸保障」及「擋風玻璃保障」。提提電動車車主們，中國平安網上汽車保險現更大力推動電動車保險，並接受大部份電動車型號投保全保！想了解更多私家車保險或優惠詳情，記得上返中國平安保險(香港)網站睇吓喇！一切資料以網站內容為準。

■ HK$300推廣碼：ONCC300

■ 有效期：2024年3月31日

免責聲明：以上資料由中國平安保險(香港)有限公司提供。東方報業集團有限公司並非香港持牌保險中介人，亦不是中國平安保險(香港)有限公司的保險中介人。本宣傳資料只供參考之用，並不構成保險合約的一部分。詳情請向中國平安保險(香港)有限公司查詢或查閱相關保單文件(包括產品小冊子及保單條款)。