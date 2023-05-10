梁非同唱《南唐殘夢》七情上面眼泛淚光

首次參與粵劇演唱會唱《南唐殘夢》真情投入淚盈眶

新一代人氣粵劇花旦梁非同雖有不少舞台演出經驗，但早前才首次參與粵劇演唱會表演，今次是演小周后唱《南唐殘夢》，為不容有失，開騷前3個多小時，已在後台梳頭化妝，所花的裝身時間，絕不少於粵劇演出。梁非同說：「之前我特別搵老師去操曲，請教老師點樣將感情唱得更好，因為表面睇，唔使化大戲妝，企喺台唱歌應該相對容易，但其實都唔簡單，同對手嘅情感同眼神交流，一樣要做到十足，因為單憑一支曲感動觀眾需要花很多工夫! 」

梁非同演唱時七情上面並眼泛淚光，對於第一次在演唱會演出的表現，她謙虛的說從來不會自滿，還需很多學習及琢磨，但有機會參與粵劇演唱會，是十分興奮及很有新鮮感。至於她擔演的粵劇新《胡不歸》將在8月11日及12日在西九載譽重演，問到重演是否駕輕就熟沒有太大壓力，她說：「我反而更有壓力，因為第二次演出應該比第一次更好，所以要更加認真，更加審慎細嚼劇本，希望情感拿捏得更到位! 可以同對手王志良更合拍，同康哥(梁煒康)飾演嘅惡奶奶有更多交流，而自己先做好準備，稍後跟藝術總監燕姐(尹飛燕)一齊排練時可以更流暢。」