賞茶遊古剎　洗滌身心杭州行

上有天堂，下有蘇杭。杭州是極具歷史底蘊的江南古都，自古以來吸引無數騷人墨客到此一游，除了有被列入《世界遺產名錄》的西湖外，還有被視為「仙靈所隱」之地的古剎靈隱寺，再加上當地盛產集「色綠、香郁、味甘、形美」四絕於一身的頂級綠茶——龍井，因而成為世人眼中的「人間天堂」，是洗滌身心的度假好去處。

茶鄉第一村——龍井村

許多人眼中，獲世界休閒組織授予「東方休閒之都」的杭州，不僅是遊山玩水的度假勝地，也是洗滌身心的好去處，皆因當地自古有「茶鄉」之美譽，並以色澤翠綠、香氣濃郁、甘醇爽口、形如雀舌的龍井，享譽世界。即使從未踏足杭州，只要是品茗愛好者，相信也嘗過龍井吧！說到龍井，不得不提位於西湖風景名勝區西南面的龍井村，那裏有一大片高山茶園，周邊被群山環抱，地理位置得天獨厚，其出產的獅峰龍井更獲得當年乾隆皇帝賞識，亦令該村成為茶鄉第一村。

獲皇帝加持——靈隱寺

杭州之美在於其山水有一陣靈氣，可讓凡人的身心回歸平靜，當中又以靈隱寺最能體現這一點。因天竺僧人慧理和尚的一句「仙靈所隱」而得名的靈隱寺，位於杭州西湖靈隱山麓，背靠北高峰、面朝飛來峰，為中國最早的佛教寺院和十大古剎之一，相傳濟公活佛就是在此出家，並深得皇帝歡心，康熙與乾隆均曾多次造訪，並獲前者賜名「雲林禪寺」。除了寺內藏有珍貴的文化遺產，寺旁的永福寺和飛來峰，同樣教人流連忘返，前者為為東晉古剎，被譽為中國最美麗的寺院，後者更是古代石窟藝術的寶藏，當中可找到多尊五代至元代的石雕佛像，分別藏於一個個形狀奇特的洞穴內，令人嘖嘖稱奇。

雨前龍井Vs御前龍井

被稱為「茶中之后」的龍井，可按產地或採制期來分類，當中有所謂「雨前龍井」，意思指在穀雨（廿四節氣之一）前採制，屬於上品，又稱「媳婦茶」；若是在清明前採制，則稱為「明前龍井」，屬於更為矜貴的珍品，有「姑娘茶」之稱。

「雨前」以外，又有所謂「御前龍井」之說，源於乾隆皇帝遊西湖時曾盛讚獅峰山下胡公廟前十八棵茶樹，並封為「御茶」，於是有了「御前十八棵」的典故，亦成為龍井中最名貴的類型。

順帶一提，有人把「雨前」說成「乳前」，除了與發音相同有關，亦因為上山採茶的姑娘會把鮮嫩茶芽放在胸前，使得茶葉在沖泡後會散發出少女體香，才衍生這個令男士充滿聯想的說法。

同場加映：天下第一湖——西湖

「欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜。」遊杭州，豈能不去最具代表性的景點——西湖？以水碧山青、景色宜人見稱的西湖，被譽為「天下第一湖」，有不少教人嚮往的風景，好像「三潭印月」、「雷峰夕照」、「蘇堤春曉」等等，加上周邊有錢王祠、岳王廟等名勝，難怪被列入《世界遺產名錄》了！