陳嘉慧險被迷姦　容天佑為何依婷狂操體能

容天佑於無綫劇《法言人》中，為救何依婷，與楊梓菁惡鬥「最強腿功」，兩人事前更專誠抽空接受特訓，天佑更一有空便喪谷體能，他說：「呢個場口體力少啲都唔掂，所以嗰時只要唔使開工，我都會去Gym room跑步練氣，做重訓鍛煉肌肉，同埋拉筋慎防拍動作戲時拉傷。如果真係開工開到好攰冇精力去做運動時，就喺屋企抱住我隻近50磅嘅狗仔，喺幾層樓梯度來回跑，最緊要練番好條氣，順便當抽時間陪吓隻狗。」雖然「最強腿功對決」時長只有約分半鐘，但監製陳志江為求拍出最佳效果，天佑打足一日才收貨，事後天佑亦笑言當日收工「攰到冇乜胃口」。

而陳嘉慧（Erica）於劇中是張達倫的徒弟，有場戲陳嘉慧險被奸人迷姦，幸張達倫及時相救，Erica受訪時坦言拍攝前心情緊張，更做足功課：「因為我未拍過呢類型戲，所以喺拍之前，有上網睇吓啲前輩點做。其實去到現場，我覺得張達倫比我壓力更加大，因為佢知我第一次拍呢類戲，所以好Take Care我感受。」Erica笑言最難忘是被張達倫公主抱：「因為嗰Take來來回回Take咗幾次，我都好擔心佢抱唔郁我，因為我都比較重。」