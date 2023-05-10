馮盈盈人生的弱點　唔識搭公共交通工具

農夫成員鄭詩君（C君）為無綫主持新節目《咁你都唔識》在將軍澳電視城進行錄影，嘉賓包括馮盈盈、朱智賢、黃庭鋒、林鈺洧等。C君受訪時直言今次主持節目是總經理曾志偉「欽點」，故找不到理由托手㬹。最近有指農夫約滿無綫離巢，他透露農夫改簽了藝員合約。笑問身為J2台創意總監的他由高層重投主持是否被「燉冬菇」？他笑說：「幕後變返幕前，直情係升呢啦。」

農夫早前到內地舉行巡迴演唱，他透露是以無薪假期進行，亦坦言因要做音樂創作，J2的工作亦無法兼顧而暫停，但形容與J2是兄弟關係。問到現在是否還是J2的創意總監？他則遊花園笑說：「呢啲要問總經理，我都要問總經理呀。」講到是因做高層有名無利而趁機復常開騷搵錢？他則說：「我又冇大家諗到咁貪心嘅，自己已經好滿意。」又指開騷是為了還「騷債」。

正修讀碩士課程的馮盈盈指日常生活中弱項是搭公共交通工具，因為自己除了返學坐港鐵，其餘時間也自己揸車，笑言有考慮過為準備節目惡補一番。將開拍新劇《逆天奇案2》的她指今次在劇中要挑戰滑浪，打算跟老師學習衝浪，問到到會否三點式泳裝上陣？她笑說：「唔需要，係會着潛水衣。」