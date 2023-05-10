期間限定新糕點　洋溢滿滿中西風情

西式糕點離不開蛋糕曲奇，而踏入五月正值飲食界的「法國五月」，有品牌就以此為靈感，推出法國風滿滿的全新期間限定蛋糕，亦有本地唐餅品牌，既推出全新包裝的經典中式手工糖果之餘，還有港式麵包及傳統中式小食的工作坊，讓大家有機會細味中西特色甜滋味。

國旗都食得？

每年五月都會舉行的「法國五月」，各大餐飲品牌都會趁機推出相應的餐飲，而法國生活品牌agnès b. CAFÉ & FLERUISTE就帶來期間限定的法式經典Opéra歌劇院蛋糕。Opéra歌劇院蛋糕是經典的法國甜品之一，品牌的Opéra均是全人手製作，平均需時5至6小時，相當花心思及手工。今次推出的限定版，就用上了象徵法國國旗的藍、白、紅色朱古力片作點綴，滿有巴都優雅風味。此外，agnès b. CAFÉ同步推出4款全新法式甜品，包括Sésame芝麻焙茶歌劇院蛋糕、Fleur士多啤梨蛋糕、Pomme青蘋果佐茉莉花茶蛋糕和Marie開心果覆盆子海綿蛋糕，以色澤亮麗的水果製作成繽紛色澤的蛋糕。還有以全新造型登場的人氣 Valérie及Mont Blanc栗子慕絲蛋糕，蛋糕迷及甜品控又點可以錯過呢？

經典中式滋味

本地人氣老字號唐餅店奇華最近搞作多多，既將經典的「手製糖果」系列全新包裝，還趁住今年「雙春兼閏月」，與歡慶百周年的主題樂園合作推出「奇華迪士尼百年好合系列」，還推出港式麵包工作坊，帶來全新可愛造型的「小熊及小雞造型墨西哥包」課堂，卡通造型的香甜脆皮內，是蓬鬆香軟的麵包及榛子忌廉芝士醬，當中的小熊造型更是朱古力口味，與榛子更是Prefect Match；課堂更設有成人班及親子班，想自己玩定同小朋友一齊玩就要趁手喇！想製作經典中式小食的，也有「狀元合桃酥及花生酥班」，以中式酥皮包裹住核桃及椰棗成球裝再塑形，烘焗後質感鬆脆香甜；而花生酥則用上花生、椰絲、白芝麻等材料製作，口感豐富，最重要是，兩款外形極像真，玩味十足！