黎諾懿領軍由零挑戰慈善騷　怒罵戴祖儀遲到：厚顏無恥！

無綫去年年初推出綜藝節目《不可能任務》，派出16名藝人鎖定「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」兩大任務進行挑戰；由於過程熱血感人，節目推出後贏盡好評。今年無綫再接再厲推出《不可能任務》，並鎖定兩大任務進行新一輪挑戰，參與第二輪「跨部門演習」的6名藝人更是全數港姐出身，詳細名單將於後天（12日）記者會公布。首輪「幕後挑戰」將於本周日（14日）晚上十點翡翠台播出第一集，由升呢監製的黎諾懿，帶領一名「導演」賴慰玲、三名「資料撰稿」戴祖儀、李芷晴、梁超怡、三名「助理編導」關楓馨、程浩駿、周百恩齊齊轉戰幕後，挑戰於55天內一手一腳「由零開始」挑戰大型直播慈善騷！

黎諾懿等人是次以「靜態」挑戰為主，不用像上一季挑戰藝人般花費大量體能兼搞到周身傷，但挑戰過程仍是困難重重。首先雖然黎諾懿曾擔任過不少主持工作，賴慰玲亦曾擔任舞台劇導演，但始終大型直播慈善騷的幕後牽涉範疇甚廣，由前期節目構思、資料搜集、賣橋、睇景、場景設計、寫稿、夾梳化服、外景拍攝、到後期剪接、動畫製作、配音及字幕製作等均要由這班「臨陣磨槍」的藝人兵團一腳踢，當中涉及大量溝通及聯絡工作，「不可能」指數高企，難怪黎諾懿大嘆一頭煙：「我真係覺得我有好多嘢係唔知同唔識，酒會啦、記者會啦、停車場啦，安排啲咩人表演啦，原來全部都係我要去book，我未有信心book到佢哋要求嘅人。」至於事前爭取時間到其他大型慈善騷踩場攞料的賴慰玲，由於一下子要了解及吸收大量資訊，「消化不良」的她受訪時慨嘆：「之前因為唔了解導演工作，所以好想試吓，但原來啲嘢唔係撳個掣就有。」

隊員紀律及專業度問題亦令諾懿頭痛不已，以監製身份與戴祖儀及李芷晴外出資料搜集的諾懿，第一天正式開工即要面對遲到問題，率先抵達的芷晴全程嚇至慌失失，不過當她向諾懿說明遲到理由時，竟獲諾懿反過來安慰，至於遲足47分鐘的戴祖儀，抵達時不但零悔意，更嬉皮笑臉指著諾懿，又大條道理為自己遲到辯解，氣得諾懿直呼：「戴祖儀四個字，厚顏無恥！」令節目充滿火藥味！除此之外，祖儀與李芷晴及梁超怡，資料搜集期間雖然主動積極，但卻因做漏一件事以致前功盡廢。另外眾人與幕後同事開會時因表現差強人意，諾㦤途中被叫出會議室慘遭照肺，是次任務都可謂困難重重。