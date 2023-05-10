馮允謙與逾200歌迷近距離接觸　自認係「幸福藝人」

入行11年的歌手馮允謙（Jay Fung）完成紅館個唱後，日前在紅磡一間酒店的中菜廳中舉行大型歌迷聚會，與二百多位歌迷「追風」近距離接觸。Jay Fung和歌迷聚餐期間，大玩多個遊戲包括用「Jay星文」估歌仔，將Jay Fung的歌詞翻譯成他獨有的廣東話拼音，考驗歌迷對作品的熟悉程度，以及對「Jay星文」的認知度。而Jay Fung如新郎哥般，以橙汁代酒逐枱敬酒外，還逐一跟現場的歌迷單獨合照，最後更全場大合唱。

長達3小時的聚會，自言玩得盡興的Jay Fung說：「我今日係非常開心，可以同歌迷一齊食嘢、一齊玩、一齊jam歌，雖然只係唱咗一小段《報復式浪漫》，但歌迷真係唱得好好聽，下次聚會，可以一齊唱卡拉OK。係一個好好嘅回憶，我要多謝會長，幫手安排聚會嘅rundown，令成個活動好順利完成。每個歌迷都好錫我，畀我好多包容，好照顧我，我覺得自己係一個好幸福嘅藝人，冇佢哋嘅支持，我唔會有今日。當晚嘅聚會，我見到好多新面孔，亦都有我出道支持到依家嘅歌迷，有部分平日只會喺我嘅社交平台留言，但呢晚都專登出嚟聚會，我真係好開心。所以我喺台上有答應班歌迷，會繼續作多啲好歌，用嚟報答佢哋！」