郭富城7月開30場個唱：舞台設計經嚴格審批！

有「舞台王者」之稱的天王郭富城今日（10日）在澳門舉行記招，宣布在7月於澳門舉行30場演唱會，為配合主題「夢幻」，會不惜工本的透過電腦特技及動畫等方式，令舞台效果及設計呈現游走實體及虛擬之間，當中有部分環節是他從未試過，故此十分期待。至於何時在香港舉行個唱，城城說最快在明年暑假才可以，因為很想打造一個全新的演唱會，故需時準備。歷年城城舉行的個唱，舞台設計及機關出名複雜，由於去年紅館曾發生舞台意外，問到城城會否擔心難獲批時，他說因很多歌手陸續開騷，所以他需排隊等待審批，跟舞台機關是否複雜無關外，又說演唱會的形式仍在構思當中，認為人需要變通，現在科技進步，不一定要動用許多機關才可呈現演唱會的意念，就如今次澳門的個唱，舞台設計是經嚴格審批，有專業人士把關。

另外，早前城城擔任歌神許冠傑的個唱嘉賓，問到城城會否邀請對方來澳門個唱做嘉賓時，他說：「我唔敢勞煩佢過嚟，而且我嘅演唱會從來都冇邀請嘉賓，不過如果佢有時間，都想請佢嚟睇騷。我會十分榮幸，一定安排佢坐第一行。」對於母親節將至，他說會代女兒們準備鮮花送給太太方媛，舉家吃飯慶祝。