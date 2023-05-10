泰國理想女友　瞬間根火盛

嚟自泰國嘅Eyejung Anchalee被喻為「最具女友力」嘅網紅之一。（互聯網）

有人話搵女友，外表唔需要美若天仙咁靚，最重要係有「女友力」，唔明係乜嘢意思嘅話，只係要睇吓呢位嚟自泰國嘅性感女網紅就係最佳例子，佢名叫Eyejung Anchalee，係唔少男士心目中嘅「最理想女友」。

魅力非凡

唔知大家對女友嘅標準係乜呢？有啲男士話要樣靚身材正，有啲則要求性格溫柔體貼，但如果用三個字嚟概括男士心中最理想女友嘅標準，咁就係「女友力」喇！即係咩意思呢？佢係網絡流行詞，指理想女友嘅特徵唔單止要有樣貌有身材，而且仲要有內在美，例如愛笑、懂撒嬌、識煮飯、有理財能力等，同時表現出自信兼魅力過人，簡單嚟講，就係古老八字真言：「入得廚房，出得廳堂」，如果女友有齊呢啲條件係咪好正先？

不過，可能有人話咁理想嘅女友，喺現實中根本冇可能搵得到囉！咁又唔係喎，喺網絡界有一位性感女網紅獲網民選為「最強女友力」，佢就係現居於泰國曼谷嘅Eyejung Anchalee喇！

融化男人心

論魅力，只要睇過佢喺社交帳號上所分享嘅性感寫真相，都會被佢玲瓏浮凸嘅身材深深吸引，無論着比堅尼定內衣，都會展現出迷人曲線美，加埋含春嘅笑容以及一雙水汪汪嘅電眼，係男人都會被佢融化。論氣質，佢可謂剛柔並濟，唔單止係性感網紅，亦係模特兒兼舞蹈員，經常演出嘅佢，唔少粉絲都話佢喺舞台上展現自信，卻又帶溫柔嘅個性，令人留下深刻嘅印象。不過近年更專注喺模特兒工作及經營社交帳號嘅佢，已甚少喺舞台演出，取而代之嘅就係佢嘅性感而迷人嘅造型，同樣令男士心動不已。唔怪之得有咁多網民，希望成為Eyejung Anchalee嘅男友啦！

擁有前凸後趷誘人身材嘅Eyejung Anchalee，外形固然吸睛，而佢為咗展現迷人魔力，喺服裝上花咗唔少心思，唔知大家又能否從佢嘅性感造型上，搵出佢嘅心思喺邊呢？

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：36G-24-36