黃翠如為肌肉萎縮症粉絲當模特兒：佢哋一家好有愛！

藝人黃翠如正於外地為無綫拍攝旅遊特輯，而出發之前，她就去探班一位患有杜興氏肌肉萎縮症的粉絲凌子軒（Tiger），Tiger一直很喜歡攝影，而他亦一直希望有一日能夠為偶像翠如拍照，由於Tiger現時行動不便，四肢不靈活，近年更有心律不正情況，故其父母一直都充當他的「人肉腳架」，相當有愛。而Tiger的媽媽更指醫生曾說Tiger只可以活到18歲，10歲就要坐輪椅，但如今他已24歲，更指自己已賺多很多年，相當有正能量。

翠如接受東網獨家訪問時，坦言當日看到Tiger與母親的互動，感動又感觸，她謂：「我之前搵到佢哋聯絡，約咗佢哋出嚟影相，佢父母好偉大，知道Tiger鍾意攝影，帶着他去不同國家，推着他四處取景拍攝，真係好感動。」翠如又指他們很認真，為翠如拍照前，先拿了一些reference給她看，又問翠如會穿甚麼類型的衣服，而Tiger亦自己準備了拍攝道具，拍前用心做功課。翠如又謂：「佢仲應承咗我由今日開始會影多啲佢嘅父母，因為付出最多嘅就係佢哋，佢話今年一年四季會一路幫佢哋影落去，一家人真係好sweet。」