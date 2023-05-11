【是日通勝】

農曆三月廿二

癸卯年 丁巳月 己巳日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：結網、伐木

忌：遠行、動土、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、32、42

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：愛情運不錯，多讚美幾句，伴侶會更愛你！

金牛座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

雙子座：運勢平穩，謹記保持低調，切忌得意忘形。

巨蟹座：沒必要跟別人作比較，跟自尋煩惱無分別。

獅子座：判斷力弱，理財要克制貪念，易因小失大。

處女座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

天秤座：主動示好可打動心儀對象，單身者莫遲疑。

天蠍座：處理感情問題忌拖泥帶水，亦要忠於自己。

人馬座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

山羊座：事業發展如魚得水，有能力解決大小難題。

水瓶座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失去理性。

雙魚座：健康響警號，要注意多菜少肉，不可偏食。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）豬 有意外

鼠：心情差，思緒亂，易把簡單問題複雜化。

牛：朝氣勃勃，多出席社交活動，易有得着。

虎：情緒低落，需找人傾訴，避免鑽牛角尖。

兔：花錢忌衝動，量入為出，避免因小失大。

龍：桃花旺，單身者宜把握，有望墮入愛河。

蛇：是非纏身，要帶眼識人，以免誤交損友。

馬：精力充沛，信心十足，做甚麼都易成功。

羊：做事公私分明，易獲上司、同事的信任。

猴：吉星高照，事業發展順利，前途光明。

雞：才思敏捷，大膽表達心中所想易獲賞識。

狗：感情運稍遜，易跟另一半為小事吵起來。

豬：是日沖煞，易因粗心大意引來無妄之災。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

知識改變命運

有一段詩：「有人住高樓，有人在深溝，有人光萬丈，有人一身銹，世人萬千種，浮雲莫去求， 斯人若彩虹，遇上方知有。」

人愈大，愈想去了解究竟甚麼是人生，甚麼是命運。為甚麼每個人的命格高低會有所不同，高貴貧賤是一早有所安排嗎？如果真是這樣，我為甚麼要去積極面對人生呢？反正做甚麼都不可能改變的吧！

不是如此的。人的出生，的的確確，自己沒有選擇的權利，例如樣貌、血型、高矮肥瘦、健康程度等等，這些都不能控制，是先天給予的基本條件，就好似抽獎一樣，隨機而定。如果先天條件不好，代表我們要放棄嗎？不是，更要鼓勵我們努力，用有限資料，去發揮自己的能力，古語云：「一命二運三風水四積陰德五讀書」，最能夠後天控制及掌握的是甚麼？就是讀書。但讀書不一定，單單是指傳統上學校上課，測驗考試不斷強記，記到腦力負荷超載那些，因為很多人可能腦筋根本轉得非常靈活，但偏偏一書拿上手，就很難讀進腦子裏。其實這個「五讀書」是指吸收知識，不要故步自封，不思進取，因為有知識才可以改變命運，有知識才能令自己眼界廣闊，才能夠好好享受人生。