黃嘉樂口快過腦得罪高層　離巢追夢立心做皇帝

藝人黃嘉樂去年宣布跟無綫結束賓主關係，他自揭主因是想圓「皇帝」夢。他自爆初入行時因心直口快而闖禍，後來又因個性內斂影響星途，幸得太太打救事業運。

去年對黃嘉樂來說是變化之年，先是成家立室，繼而離開效力21年的無綫向外闖。嘉樂之前一直是「御用細佬」，最近終於在新劇《法言中》中升呢為男二，總算是達成對亡父的承諾。他稱角色跟本身性格反差大，內斂的他要以高漲情緒去演繹，為免情緒冷下來，就連鏡頭後也要保持亢奮狀態，一度被工作人員誤會他顧住玩。講到離巢原因，他謂當大家知道真正理由可能會覺得荒謬又搞笑：「因為我想拍古裝劇，近年舊公司比較少開古裝劇，內地就多機會拍到，我真係好想做皇帝，尤其飾演盛世王朝嘅皇帝，例如唐太宗、康熙、乾隆等等。我閒時會扮皇帝，我啲朋友都笑我，叫我唔好扮古裝人。」並透露已有一部古裝劇接洽中。

對於入行多年才有較吃重角色，嘉樂並不會以鬱鬱不得志來形容自己，他認為每人際遇皆有不同，加上內斂性格在娛樂圈較為輸蝕：「因為我把口快過個腦，所以好怕講錯嘢，講嘢之前會諗好耐，諗諗吓就索性唔講，因為我唔出聲，有時會畀人誤會我好寸，甚至睇我唔順眼，對工作都有影響。」講到不愛說話的習慣，他自言跟初入行時禍從口出有關：「好耐之前同公司高層食飯，成班坐喺度，有位高層問大家有冇人睇某套劇，逐個答，我話我冇睇，我仲要補多句，我唔鍾意睇啲勾心鬥角嘅嘢，我都真係奇葩。我初時唔覺有問題，隔幾日化妝間同事同我講，聽聞你講錯嘢，我先知道大件事。」幸認識太太之後，對方經常提醒他要保持笑容，令他變得開朗，其他人對他逐漸改觀，工作量亦隨之增加，他將一切歸功於賢內在。

場地：PHENOMENON WINE．DINE