娛圈單打︱冰雪公主勁誘人　左右逢源好醒神

獲內地網民暱稱「冰雪公主」的谷愛凌，日前獲勞倫斯世界體育獎「最佳極限運動員獎」，成為史上第一位獲得這項大獎的自由式滑雪運動員，威過威士忌。但見公主以一襲紫灰色性感禮服「紮胸」現身，其後又跟球王美斯「集郵」，有如穿花蝴蝶，令人神馳目眩。

眾所周知，呢位現年19歲的中美混血兒於2022年北京冬奧一鳴驚人，代表中國參賽，一舉奪下兩金一銀，名字從此家喻戶曉。尤其她的樣子實在漂亮，身材又夠火辣，風頭一時無兩。成名後，谷愛凌亦不吝曝光，經常參加各大品牌活動和出席社交場合，每次都打扮得花枝招展。據聞單是2022年的收入已達1.6億港元，在《福布斯》公布的全球十大最高收入女運動員之中排名第三，吸金力驚人。

冰雪公主自然冰雪聰明。她在美國出生，擁美國國籍，卻選擇參加北京冬奧時入籍中國，由於中國不承認雙重國籍，因此惹來非議。但她以成績說話，強調媽媽教她不要忘記中國人的根，而且說得一口流利普通話，爭議漸告平息。何況其外表也是優勢，大家也不欲為難這麼一個漂亮姑娘。

然而，在中美角力愈演愈烈的今日，谷愛凌入籍中國既是優勢也是「缺點」。每當外國記者故意問她一些關於中國的人權問題，她都會婉轉地避重就輕，兩方面都不開罪，顯出超乎19歲少女的非凡智慧。

美國將申辦2030年或2034年鹽湖城冬季奧運會，她表明將會為美國擔任申奧大使，認為這是「全球化」的模範。好女兩頭幫，中美通殺，叻女是也！