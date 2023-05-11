假日多元之選　市集、工作坊一Take過

提提大家，今個星期日又到咗一年一度嘅母親節，假如你仲未Plan好同媽媽去邊的話，不如睇睇以下介紹嘅地方啱唔啱你心水。

【高空「綠色」市集】

在美景之下做任何事都顯得分外愜意，天際100香港觀景台於即日至5月28日期間，夥拍多間本地社企合辦全港最高的環保市集，匯聚 6個本地品牌，售賣各式各樣的環保產品，涵蓋精品咖啡、天然物料製家具、環保再造的生活用品等等，提供各類綠色生活之選，將環保融入生活。除此之外，各個特約合作社企亦會於不同的週末舉辦體驗日或工作坊，如滿竹跨世代竹製玩具車工作坊（5月14日）、水松木布卡套工作坊（5月21日及5月28日）等。

【慈善家廚市集】

喜歡手作的你一定不可錯過由慈善社企「共廚家作」於5月13及14日舉辦的迷你市集，其挑選了一眾最受歡迎的家廚產品，包括鳥結糖、烘焙食品、健康茶飲、健康零負擔糖果等，讓大家可以購入不同口味和風味的本地手作食品、飲品。另有其他well-being活動、主題打卡位及工作坊，如能紓緩痛症、疲勞或保健均宜的「伸展工作坊」，名額有限，先報先得。

【同場加映：夏日賞櫻之旅】

如果市集唔啱你心水，不如來一場鐵道賞櫻之旅啦，紅磡黃埔天地即日至5月28日特別呈獻《5月櫻花の旅》，結合日本鐵道和櫻花的浪漫元素，重現日本鳥取縣若櫻鐵道的風貌，極之浪漫。打卡之餘，還有憑即日消費可參加的兩大押花工作坊（5月6-7日及13-14日）及蛋糕換領活動（5月14日），於母親節當日還有「柏斯小明星音樂分享會」，配合商場的《春日滋味賞》（5月13-14日），就玩得更盡興啦。