婁峻碩首個港騷收10個Bra　女友私藏帶返台灣

男團五堅情成員、饒舌歌手婁峻碩（SHOU）3年前在台灣展開《BOARDING》演唱會，原意計劃到多處巡演，惜疫情爆發，海外騷全停，直至今年演唱會得以重啟，並選定香港作為台灣以外的首站，昨晚（10日）在麥花臣場館順利舉行，而這個亦是其首個在港的個人演唱會，他兼任演唱會的監製，並請來歌手Tyson Yoshi和台灣創作歌手派偉俊（小派）做演唱會嘉賓。

場內地下全部劃為企位，觀眾尤如開派對一樣，甚具氣氛，而SHOU疑興奮過龍，一上台就差點跌倒，唱《一首歌》時又不慎跌咪，甚多蝦碌。開場他連唱《Never Land》《拿紅包來賭》和《IDOL RAPPER》炒熱氣氛，他先用廣東話同觀眾打招呼，表示好開心可以來香港開演唱會，有觀眾用廣東話撩他「你好靚仔！」及「今晚跟我返屋企」，但SHOU聽錯：「甚麼？叫我打飛機?」說罷也忍不住笑。

唱完《KEY》後，他問：「我可不可以除衫呀！」觀眾尖叫叫好，他搞笑地以網絡平台的潮語「你收嗲啦！」回敬，又問觀眾「可唔可以教他講廣東話？」但發音似在爆粗，惹全場大笑，最後他亦有除去外套，展示麒麟臂。

中場熒幕播放他一段獨白短片，透露今次來港最難忘是抵步經過海關時，被海關關員認出：「我差點爆哭，竟然香港海關認得我，真心好雀躍，好感動。今次不會是最後一次來港開演唱會，是開始，希望之後再有機會見面。」

嘉賓小派有一頭標記粉紅色頭，他拿起代表自己的火龍果來開玩笑，要求SHOU在火龍果上簽名，然後拋下台送觀眾，之後又將飲了一半的水樽拋下，SHOU忙叫他小心。小派唱英文歌《Drinking On A Tuesday》時，突然拿出電話播放錄音，原來他在後台請教Tyson Yoshi教他講廣東話，用手機錄了Tyson用廣東話介紹他這首歌，Tyson錄音聲:「我叫火龍果，呢首歌叫星期二去飲酒，我X你老母。」全場爆笑。

SHOU再出場時，觀眾席突然拋了一個紅色Bra上台，再有人連拋紅色藍色的Bra，近10個之多，舞台變了Bra海，SHOU笑到蹲低，拿起Bra時，Bra扣勾住他的牛仔褸，十分尷尬，有人叫他戴上，他笑言太大不合身：「覺得是對我的尊重，希望大家Enjoy show and enjoy bra，love you。」Tyson過往的演唱會都有女歌迷飛bra上台，SHOU向對方請教應如何面對，Tyson隨即霸氣分享，教他說「唔好呀！」「唔關我事」「呢單嘢唔係我跟開」。Tyson昨晚穿皮褸上台，有觀眾叫他除衫，不過Tyson守身如玉，笑言要包實點。

到Encore環節，SHOU走下台成為整晚高潮，近距離接近觀眾，送自己的帽子給一位幸運兒，他感謝香港觀眾，讓他實現帶同家人搭飛機出外開演唱會的心願，並指着父母及女友焦凡凡坐位方向，表示終於做到了，說時眼濕濕，並大叫父母及凡凡我愛你，向女友公開示愛。

受訪時，他解釋飛Bra是因他在網絡平台的一句戲言而起，估不到會有這麼多胸圍飛上台，感到可怕、怕醜又開心，問是否需要向女友解釋？他說:「不用解釋，剛剛她在後台看到好多Bra很開心，準備帶回台灣做紀念。」首次在香港開個人演唱會，心情實在太興奮及緊張，才差點跌倒，至於跌咪，是自己不小心，笑言咪很貴，並自爆Encore走下台親近觀眾時，上上落落想跨上台時，又差點跌倒，幸沒有受傷。提到今次終於可帶父母及女友來港開騷，他激動得再次爆粗「好X感動」。問到向女友示愛是否有意拉埋天窗？他直言：「順其自然，好消息會告訴大家，（有計劃？）有的，這個年紀都有想過。」