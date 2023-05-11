波鞋迷必捧！經典灰魂再現

提起灰色設計的波鞋，絕大部分人在腦海中浮現的是New Balance，標誌性的990系列元祖灰配色更是大家爭先追捧的鞋款。此鞋款經典長青，永遠是各位鞋頭的鞋櫃上不能缺少的潮流單品。因此為了紀念令人印象深刻的鞋款，品牌將5月12日定為「Grey Day」，今次的紀念日一次性將4款經典鞋型化身復古灰藍配色，比灰色更多了一種層次感，今次就帶大家仔細欣賞經典灰魂波鞋的細節。

今年「Grey Day」系列推出的4款波鞋包括今年滿30周年美製998、996、990v4以及990v6，同樣以灰色麂皮為主設計，搭配復古灰藍的細節。今次發布的MADE in USA標誌系列是運動品牌最佳工藝與品質的象徵，使用了超過75年的原始美式工藝設計，且超過 70% 的工序都在美國境內製造而成。標誌性的灰色出現是為了解決在城市公路跑白鞋容易變髒的問題，灰色符合城市水泥地面的顏色，從而不易變髒。全系列即將在5月12日登陸官網，感興趣不妨去看看。

同場加映：城市灰色調板鞋

日本極簡時尚設計品牌SOPHNET.與潮流滑板鞋VANS合作推出純灰色的鞋款系列。這次雙方合作以東京城市風光為靈感打造而成，設計出將建築與街道色彩融為一體的灰色調鞋款。AUTHENTIC 44、OLD SKOOL 36是這次系列推出的兩款重點鞋款，半透明的鞋底印上東京街頭景色，而全鞋身都是同一採用了一種灰色設計，鞋頭與鞋舌均有雙方合作的標誌。