袁偉豪拍片整Pizza曝光豪宅廚房　驚現3米夫婦壁畫

自結婚後，袁偉豪鮮有拍劇及於公開場合露面，去年拍攝完劇集《法證先鋒V》後則再未出演任何劇集，日前他就久違與太太張寶兒出席節目《同屋企人去旅行》的記者會。雖然近年的他減少工作量，但亦沒有怠慢經常於社交網上載不同種類的影片。當空閒的時間變多時，袁偉豪亦開始發展其他興趣，就是下廚成為「煮家男」，日前更拍攝了一條整Pizza的短片，意外曝光了他們的6千萬複式豪宅廚房，有網友發現廚房的其中一面牆身，有一幅長3米的兩公婆合照，這壁畫則以啡色懷舊風作主調，感覺既浪漫又藝術感十足！但有網友表示他們非常自戀，放一張這麼巨大的照片在家中的廚房。

其實袁偉豪一向也是非多多，去年就因被傳媒稱為「藝訓班星級導師」，就無端發火指「我欠咗你哋班傳媒」，結果引來大量網友嘲笑他EQ低。此事發生後，袁偉豪對於評論一貫不理會，專注於發展自己的音樂興趣，在今年1月亦推出新歌《馬路英雄》，這次是事隔兩年推出新作品。

近期逍遙自在的他與老婆一起拍攝節目《同屋企人去旅行》，工作兼拍拖度蜜月，接受訪問時，被問到會否有機會「做人」，他則表示他們已經Ready，希望他可以養精蓄銳，全力「做人」。