忙裏偷閒　和母親優雅歎Afternoon Tea

媽咪每年難得有一日攞正牌休息，當然要好好安排，除了豐富的早午餐或午餐，和媽咪換上新裝去歎下午茶，都是個好節目。精緻小巧的茶點，配上芬香的茶湯或雞尾酒，已是一大享受，部分餐廳還有絕佳的環境或景色，即時幫阿媽打卡呃Like，相信必定夠盡興。

鏡中密語

想和媽咪表達心意，可以有不同的方法，中環雞尾酒酒廊The Dispensary由即日至5月28日，法國糕點品牌Paul Lafayet合作推出Sketch Tea Box下午茶，盒中的鏡子可讓客人寫上心意字語或圖案，母親打開必有驚喜，茶點結合中式和意大利風味，包括有蟹籽燒賣、松茸包、和牛酥，另外有意大利脆麵包配Mortadella肉腸及Stracchino芝士和三文魚意大利軟芝士三文治。甜品就有迷你法式焦糖燉蛋、芝麻和開心果口味馬卡龍，還有意大利提拉米蘇和阿瑪菲檸檬圓頂蛋糕等。吃時可配搭Tea o’clock雞尾酒或各地中西茗茶，加指定價錢會有1小時自由暢飲氣酒酒套餐，在5月14日惠顧下午茶的話，每位媽媽可獲1朵玫瑰花，餐廳也可代客人於盒中鏡子寫上為母親設計的留言，相當窩心。

吃得的女士精品

每位女士對手袋、飾物總是有莫名的喜愛，香港四季酒店The Lounge於即日至5月14日推出母親下午茶體驗，除有蟹肉千層酥、芝士龍蝦忌廉包等鹹點，還有甜美精緻的藍莓紫羅蘭手袋，優雅的粉紅帽子則是幼滑栗子和馬達加斯加雲呢拿，媽咪可會覺得太靚而不捨得吃？若於周末享用下午茶，現場會有烹調攤位為客人供應鮮製薄餅伴雜莓、20年陳皮焦糖布甸和北海道雪糕新地等，感覺更豐富。

無敵維港景

下午茶除了要好吃，環境氣氛都好重要。尖沙咀香港麗晶酒店大堂酒廊面對一望無際的維港景色，胃口都好啲。餐廳於母親節當日推出的下午茶，除有各款口味的手指三文治、馬德蓮貝殼蛋糕和英式鬆餅外，母親節美點還有薰衣草（糖漬薄荷檸檬、杏仁餅配薰衣草朱古力濃醬），番石榴（糖漬粉紅番石榴、茉莉花白朱古力慕絲覆盆子玫瑰海線蛋糕）和夏洛特（鬆脆手指餅配士多啤梨慕絲和糖煮紫羅蘭漿果 ），客人除可配茶湯，還可以挑選指定的香檳搭配。另外，餐廳亦推出母親節限定的夏洛特法式蛋糕，讓大家買回家繼續慶祝。

夏日亮肌

來到初夏，熱力逼人，偶然還有猛烈陽光，這個時候對媽咪來講，美肌亮白最重要。九龍香格里拉大堂酒店和韓國護膚品牌合作於5月13日至14日推出限定夏日亮肌下午茶，茶點包括香煎北海道帶子配松露汁、蘇格蘭煙熏三文魚、新鮮蝦及羅馬生菜卷配他他醬汁和美式熏牛肉等。時令甜點就有香桃佛手柑慕絲球、杧果及香茅巴伐利亞蛋糕、朱古力杏桃及香蕉可內樂慕絲、洋甘菊薄荷脆皮泡芙外，因應母親節，特地提供蟹腳凍配牛油果及魚子醬，以及薰衣草柚子馬卡龍，免費升級享用玫瑰鮮奶咖啡、玫瑰花茶或玫瑰檸檬製作的有汽特飲，令味道更香甜。惠顧2位用下午茶套餐，每人可獲1份鎏金溯茫白松露鑽光禮品套裝，讓媽咪護膚。

甜美士多啤梨玫瑰

紅色水果和玫瑰製作的茶點，搶眼和又美味，這個5月，香港金域假日酒店夏利吧和護膚品牌Dermalogica推出母親節下午茶套餐，甜品點有玫瑰香檳啫喱、士多啤梨白朱古力撻、玫瑰荔枝紅桑子馬卡龍、紅絲絨蛋糕，以及紅莓鬆餅，吃時可配士多啤梨特飲，更加甜美。鹹點有杏子鴨肝慕斯法式牛油吐司、魚子醬蛋沙拉撻、煙三文魚酸忌廉粗黑麥麵包和蟹肉牛油果釀櫻桃番茄。每1份下午茶套餐會送上1套王牌產品，數量有限，送完即止。

歎茶點送鮮花

無論何時何地，收到鮮花總是令人欣喜，香港港麗酒店樂聚廊於5月14日推出母親節限定盎然春日下午茶，部分茶點選用韓國時令士多啤梨製作，特色的有燴牛面頰泡芙、士多啤梨沙巴翁及士多啤梨朱古力千層酥，限定美點有白朱古力玫瑰荔枝慕絲、杧果香蕉撻和士多啤梨及焦糖雲呢嗱慕絲配士多啤梨特飲，到時每位母親可獲康乃馨乙朵，就更加開心。