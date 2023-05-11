相隔6年再踏紅館　8首必聽李克勤歌曲

近年轉戰北上歌壇發展，經常參與《蒙面歌王》、《我是歌手》、《中國好聲音》、《聲生不息》等大型音樂綜藝節目的李克勤，睽違6年，終在13日開始與香港管弦樂團舉行6場「弦續李克勤‧港樂」紅館演唱會，亦是克勤相隔廿年再與香港管弦樂團合作。

據知今次過唱克勤不但和約60人的大樂隊合作，同時加入不同的新元素，歌曲亦會重新編排，務求要給大家一個震撼的音樂盛宴。

此外，克勤為個唱特別推出新歌《弦續》，MV以「散聚有時」為基礎，並以婚禮現場及教堂追思會作為兩大場景，克勤坦言因疫情已很久沒有拍過「多人」的MV：「開頭係有啲唔慣，唔知以為自己社交驚恐，不過好快就適應，氣氛好熱鬧。」

他謂MV中有很多熟悉面孔，最開心邀請到袁富華演出：「佢之前拎過金像獎、金馬獎男配角，亦都提名過金馬獎最佳男主角，仲有駱振偉同蔡潔就係飾演一對新婚夫婦。」又指錄歌時已經感受很深，以前覺得人生最美好的是相遇，現才明白最難得是重逢，更發覺最希望所有朋友別來無恙。他感慨人到中年，因各種原因，要將感情放在一旁：「大家嘅生活圈子、或者方式、或者環境唔同咗，隔咗咁多年之後冇見，就少不免好多想當年。」